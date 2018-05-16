Хабаровский край пошёл на рекорд в написании теста по истории ВОВ

Акция прошла 21 апреля. Участникам нужно было ответить на 30 вопросов, выбрав правильный ответ из четырёх предложенных вариантов. Почти семь тысяч человек отвечали письменно на 198 открытых в регионе площадках, остальные писали тест в режиме онлайн на сайте КДГР. РФ.

«Такого результата у Хабаровского края ещё не было. В прошлом году по количеству участвующих в акции Хабаровский край занял восьмое место. Тогда тест писали 8 100 человек, в этом году практически в два раза больше», — рассказала корреспонденту агентства региональный координатор акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Ольга Шалыгина.

А вот по показанному результату Хабаровский край оказался далеко позади лидеров: регион занял 44 место из 85. Однако организаторы отмечают, что представители края улучшили и этот результат, в прошлом году регион находился в рейтинге оценок ещё ниже.

«Улучшения есть, но они не такие заметные в сравнении с количеством участников. Вопросы очень сложные, подготовиться к ним практически невозможно — это не школьная программа. В среднем в крае правильно ответили на 18 вопросов из 30», — отметила Ольга Шалыгина.