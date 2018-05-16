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03:25 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край пошёл на рекорд в написании теста по истории ВОВ

Хабаровский край занял второе место в России по количеству участников акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Свои знания проверили почти 15 тысяч человек. Больше оказалось только в Московской области, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Акция прошла 21 апреля. Участникам нужно было ответить на 30 вопросов, выбрав правильный ответ из четырёх предложенных вариантов. Почти семь тысяч человек отвечали письменно на 198 открытых в регионе площадках, остальные писали тест в режиме онлайн на сайте КДГР. РФ.

«Такого результата у Хабаровского края ещё не было. В прошлом году по количеству участвующих в акции Хабаровский край занял восьмое место. Тогда тест писали 8 100 человек, в этом году практически в два раза больше», — рассказала корреспонденту агентства региональный координатор акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Ольга Шалыгина.

А вот по показанному результату Хабаровский край оказался далеко позади лидеров: регион занял 44 место из 85. Однако организаторы отмечают, что представители края улучшили и этот результат, в прошлом году регион находился в рейтинге оценок ещё ниже.

«Улучшения есть, но они не такие заметные в сравнении с количеством участников. Вопросы очень сложные, подготовиться к ним практически невозможно — это не школьная программа. В среднем в крае правильно ответили на 18 вопросов из 30», — отметила Ольга Шалыгина.

Лучшим регионом по знаниям истории ВОВ стала Новосибирская область. В Хабаровском крае тест писали в основном школьники и студенты, средний возраст участников акции составил 19 лет — сказался выбор площадок, которые в основной массе разместили в школах и вузах. В этом году впервые тест можно было написать в крупном торговом центре в Хабаровске. Там к акции присоединились люди более старшего возраста.

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