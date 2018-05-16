«Луч» не получил лицензию

За две недели клуб попытается устранить все возникшие проблемы, чтобы обжаловать решение РФС, сообщили в пресс-службе клуба. Также лицензирование не прошли три клуба ПФЛ, претендующие на повышение в классе: «Афипс», «Чертаново» и «Арарат».

В последнем туре первенства ФНЛ, прошедшем 12 мая, «Луч» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2: 0. При этом, оставшись на 18 месте в турнирной таблице. По спортивным результатам «желто-синие» должны опуститься в низшую лигу, но слабые надежды владивостокских болельщиков на невылет «Луча» связаны с возможным отказом других клубов от выступления в ФНЛ. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, лицензии нет и у самого «Луча-Энергии».