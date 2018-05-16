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03:45 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч» не получил лицензию

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» не получил лицензию на возможное выступление в предстоящем первенстве ФНЛ 2018/2019, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

За две недели клуб попытается устранить все возникшие проблемы, чтобы обжаловать решение РФС, сообщили в пресс-службе клуба.

Также лицензирование не прошли три клуба ПФЛ, претендующие на повышение в классе: «Афипс», «Чертаново» и «Арарат».

В последнем туре первенства ФНЛ, прошедшем 12 мая, «Луч» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2: 0. При этом, оставшись на 18 месте в турнирной таблице. По спортивным результатам «желто-синие» должны опуститься в низшую лигу, но слабые надежды владивостокских болельщиков на невылет «Луча» связаны с возможным отказом других клубов от выступления в ФНЛ. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, лицензии нет и у самого «Луча-Энергии».

Дмитрий Санников.

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