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03:26 (мск), источник: Восток Медиа

Силач из Хабаровска выиграл чемпионат Европы

Хабаровчанин Константин Дунин завоевал золотую медаль чемпионата мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в чешском городе Пльзень. Спортсмен выступал в весовой категории до 74 килограммов. Основная борьба за золото развернулась с соперником из Франции, которого Дунин обошёл на 2,5 килограмма в сумме троеборья.

«Из-за малого количества участников соревнования прошли стремительно. В моей весовой категории было всего пять человек — очень непривычная обстановка. Да и судейство было не лучшее. В приседе из трёх подходов два мне не зачли судьи. Дал им повод придраться к технике выполнения, и они этим воспользовались. Но главное, что выиграл», — рассказал корреспонденту агентства Константин Дунин.

В сумме троеборья хабаровчанин поднял 792,5 килограмма — результат намного выше норматива «международника» и намного больше, чем на первенстве России среди юниоров, где Константин Дунин завоевал золотую медаль. Как ранее писало агентство, на соревнованиях в Перми пауэрлифтеры Хабаровского края завоевали три золотые медали.

На чемпионате Европы российские спортсмены завоевали четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Все награды на счету мужской сборной, которая и выиграла командное первенство.

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