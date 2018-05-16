Силач из Хабаровска выиграл чемпионат Европы

«Из-за малого количества участников соревнования прошли стремительно. В моей весовой категории было всего пять человек — очень непривычная обстановка. Да и судейство было не лучшее. В приседе из трёх подходов два мне не зачли судьи. Дал им повод придраться к технике выполнения, и они этим воспользовались. Но главное, что выиграл», — рассказал корреспонденту агентства Константин Дунин.