Квесты и мастер-классы ждут горожан на арт-фестивале «Счастливый Хабаровск»

Для жителей города проведут квесты, караоке-батл, концерты, а также более 30 мастер-классов. Хабаровчане смогут посетить 2D-фотозоны и осмотреть арт-объекты. Подробная информация о фестивале представлена в группе в социальной сети «Вконтакте» и на странице в «Инстаграм», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.