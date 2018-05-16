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03:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Квесты и мастер-классы ждут горожан на арт-фестивале «Счастливый Хабаровск»

На следующей неделе, 26 мая, в краевой столице устроят арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», приуроченный ко Дню города. С 15:00 до 18:00 вдоль улицы Муравьева-Амурского на участке от Дзержинского до Комсомольской площади развернутся творческие площадки.

Для жителей города проведут квесты, караоке-батл, концерты, а также более 30 мастер-классов. Хабаровчане смогут посетить 2D-фотозоны и осмотреть арт-объекты. Подробная информация о фестивале представлена в группе в социальной сети «Вконтакте» и на странице в «Инстаграм», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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