Квесты и мастер-классы ждут горожан на арт-фестивале «Счастливый Хабаровск»
На следующей неделе, 26 мая, в краевой столице устроят арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», приуроченный ко Дню города. С 15:00 до 18:00 вдоль улицы Муравьева-Амурского на участке от Дзержинского до Комсомольской площади развернутся творческие площадки.
Для жителей города проведут квесты, караоке-батл, концерты, а также более 30 мастер-классов. Хабаровчане смогут посетить 2D-фотозоны и осмотреть арт-объекты. Подробная информация о фестивале представлена в группе в социальной сети «Вконтакте» и на странице в «Инстаграм», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.