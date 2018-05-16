Приставы Хабаровского края выдворили из России пятерых нелегалов

В межрайонном отделе судебных приставов находились исполнительные производства в отношении пятерых граждан иностранных государств — Украины, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана — о принудительном выдворении за пределы России. Прибывая на территорию страны, мигранты получали временное разрешение на работу, но когда его срок действия истекал, то они не возвращались к себе на родину, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания без регистрации. Тем самым иностранцы уклонялись от добровольного выезда за пределы страны.