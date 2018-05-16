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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Приставы Хабаровского края выдворили из России пятерых нелегалов

В Хабаровском крае судебным приставам пришлось выдворить за пределы России пятерых иностранцев. У них истёк срок действия временного разрешения на работу, но домой при этом они не уезжали.

В межрайонном отделе судебных приставов находились исполнительные производства в отношении пятерых граждан иностранных государств — Украины, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана — о принудительном выдворении за пределы России. Прибывая на территорию страны, мигранты получали временное разрешение на работу, но когда его срок действия истекал, то они не возвращались к себе на родину, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания без регистрации. Тем самым иностранцы уклонялись от добровольного выезда за пределы страны.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, незаконных гостей доставили в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, в управлении МВД России по региону. Затем мигрантов принудительно доставили до пунктов пропуска через границу страны с государствами, из которых те приехали. Всего с начала 2018 года приставам пришлось выставить из Хабаровского края и Еврейской автономной области 33 мигрантов.

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