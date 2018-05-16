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03:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске до конца года благоустроят 150 дворов

Подрядные организации приступят к работам через несколько недель.

Источник: Комсомольская правда

В планах муниципалитета ремонт дворовых проездов, установка игровых и спортивных площадок и многое другое — 59 дворов восстановят за счет консолидированного бюджета, 108 миллионов из федеральной, краевой и муниципальной казны пойдут на улучшение проездов, установку урн, скамеек, а также освещение дворовых территорий, и еще 89 дворов Хабаровска станут уютными за счет муниципальных грантов. Их сумма — свыше сорока миллионов рублей.

— Для получения финансовой помощи собственники не должны оставаться в стороне, им необходимо вложить деньги в благоустройство. И чем больше будет их вклад, тем больше шансов на поддержку, — говорит начальник управления ЖКХ Анатолий Климочкин. — И если в прошлом году собственники были готовы софинансировать 38 процентов от реализации проекта, то в этом году, например, жители дома по улице Гайдара, 12 берут на себя более семидесяти процентов затрат на ремонт двора.

Как уточнили в городской администрации, всего в этом году по двум направлениям программы «Формирование современной городской среды» будет благоустроено 148 дворов на сумму свыше 180 миллионов рублей.

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