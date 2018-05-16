Приморские мужчины вымирают
По оценке, на 1 января 2018 года в Приморском крае постоянно проживало 1913 тыс. человек, в том числе 1477. 1 тыс. горожан и 435. 9 тыс. сельских жителей, сообщили DEITA. RU в Приморскстате.
По оценке, на 1 января 2018 года в Приморском крае постоянно проживало 1913 тыс. человек, в том числе 1477. 1 тыс. горожан и 435. 9 тыс. сельских жителей, сообщили DEITA. RU в Приморскстате.
За
За I квартал текущего года в крае родилось 4.9 тыс. младенцев (на 5.1% меньше, чем за I квартал 2017), при этом коэффициент на тысячу человек населения снизился до 10.4 промилле. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 59.7% всех родившихся детей.
В целом по краю за
Мужская смертность (3.6 тыс. человек) превысила женскую на 6%, отмечает организация.
Михаил Грач.