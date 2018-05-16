Приморские мужчины вымирают

За январь-март численность населения Приморского края уменьшилась на 2.1 тыс. человек и на 1 апреля 2017 года составила 1910.9 тыс. человек. Сокращение численности происходило, в основном, за счет естественной убыли — 95.9%.

За I квартал текущего года в крае родилось 4.9 тыс. младенцев (на 5.1% меньше, чем за I квартал 2017), при этом коэффициент на тысячу человек населения снизился до 10.4 промилле. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 59.7% всех родившихся детей.

В целом по краю за январь-март 2018 года число умерших превысило число родившихся на 41.9% (за январь-март 2017 на 29.7%) и составило 7 тыс. человек (14.8 умерших на 1000 человек населения). Значительно выросла смертность от болезней нервной системы — в 1.6 раза и причин, не квалифицированных в других рубриках: от «старости» — на 29.5%.

Мужская смертность (3.6 тыс. человек) превысила женскую на 6%, отмечает организация.