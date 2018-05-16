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06:57 (мск), источник: СуперОмск

Омский цирк обнажил строительный ужас после реконструкции за 600 млн рублей — видео

Реконструкция омского цирка на сумму около 600 миллионов рублей, судя по всему, не закончилась спустя 2 года со дня открытия учреждения.

5
фотографий

В распоряжении «СуперОмска» оказались фото и видеоматериалы, обнажающие весь строительный ужас, что творится за кулисами культурного учреждения.

Кадры технических помещений, снятые весной этого года. Состояние внутренней инфраструктуры даже при беглом взгляде вызывает опасение за безопасность в первую очередь детей — основных посетителей цирка.

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Первым, что бросается в глаза, — хаос с электропроводкой. Она уложена как попало, без особой изоляции от железных элементов электробытового короба. Не видно заземлений. При перетирании о металл кабель может попросту коротнуть. С потолка капает вода.

В кадрах виднеются сваленные короба вытяжки дымоудаления. Вполне очевидно, что по проекту этим коробам выделялось другое место в рамках здания омского цирка.

При этом силовые электрические кабели соседствуют с системами водоснабжения под высоким давлением. В случае порыва вся эта вода с легкостью может рвануть на электрощитовые.

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Что примечательно, в конце марта этого года в региональном МЧС заверили корреспондента «СуперОмска» в противопожарной безопасности цирка. На кадрах же видны датчики дыма. Они попросту закрыты монтажными предохранителями. Эти колпачки красного цвета ставятся на период выполнения работ, чтобы датчики не забивались дымом. В таком состоянии работоспособность приборов вызывает сомнение.

О качестве применяемых материалов говорит их состояние на второй год работы. Так, на одной из фотографий видно обломленную ручку водопроводного вентиля. Такое ощущение, что элемент уже окислился и кто-то силой пытался его открыть, сломав при этом ручку.

Такое состояние дел вполне ожидаемо, в контексте претензии подрядчиков по части выплат за проделанные работы. О крайнем таком иске «СуперОмск» сообщал во вторник, 15 мая. Омское ООО «Ван» потребовало с московского ООО «Строительные технологии» порядка 6,5 млн рублей за кровельные работы.

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Последняя в 2015 году выиграла тендер на право выполнения функции генерального подрядчика по объекту «Капитальный ремонт здания ФКП «Росгосцирк» «Омский государственный цирк», получив деньги по линии федерального Минкультуры. Эти деньги, судя по всему, до сих пор через суды и различные инстанции выбивают субподрядчики, большая часть из которых, судя по всему, — омские фирмы.

Пока одни омичи выбивали свои кровные, для других горожан и жителей области обновленный цирк до вскрытия проблем подавался как следствие дружбы депутата Госдумы Андрея Голушко и министра культуры РФ Владимира Мединского.

Так, в конце 2017 года помощник депутата Андрей Лущ преподнес цирк, как пожелание Андрея Голушко Деду Морозу. Заявление прозвучало перед новогодними праздниками в присутствии детей из районов Омской области. Опубликованные же сейчас фото и видеоматериалы дополнили обстоятельства той сказочной атмосферы смертельными реалиями в случае пожара.

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