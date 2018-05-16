Американка умерла, отказавшись от лечения рака ради рождения здоровых детей

Отмечается, что 32-летняя Даниэль Дик скончалась 26 апреля — через десять месяцев после рождения близнецов. Осенью 2011 года женщине удалили меланому (рак кожи. — Прим. ред.), после чего в течение пяти лет Даниэль наблюдалась у дерматолога, и рецидива не было. В 2015 году она родила первого ребенка. Во время второй беременности у Даниель появились странные симптомы: она сильно утомлялась и говорила с трудом. На пятом месяце женщина уже не могла выговорить и отдельную фразу, после чего ее отвезли в больницу, где выяснилось, что у Даниэль были метастазы в мозге и кишечнике, которые впоследствии удалили.