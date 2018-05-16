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03:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети облетело видео с «грязным» хабаровским молоком

Корреспондент «КП-Хабаровск» попытался разобраться в ситуации.

В социальных сетях Хабаровска поднялась шумиха вокруг, якобы, некачественного молока, которое было куплено в различных торговых сетях Хабаровска. На нескольких видео, опубликованных в сети, пользователи показывают «серое» молоко хабаровского производителя ООО «ВИП». В свою очередь производитель исключает возможность брака.

Редакция связалась с девушкой, которая сняла изобличительный видео-обзор продукта. Помимо видео Екатерины, в социальных сетях продолжают появляться видео с жалобами на производителя, еще один инцидент с молоком в редакцию прислала читательница «КП».

«Я ХОТЕЛА ДАТЬ ЭТО МОЛОКО РЕБЕНКУ!».

Хабаровчанка Екатерина купила молоко утром 13 мая в одном из магазинов Индустриального района, где именно, она вспомнить не смогла. Однако девушка уточнила, что пакет лежал в холодильнике, срок годности был в порядке, поэтому сомнений в качестве товара у нее не возникло.

Домой с купленным пакетом молока женщина, по ее словам, шла не дольше десяти минут. А дома дочка сразу попросила маму приготовить ей «подушечки» с молоком.

— Когда я начала заливать «подушечки» молоком, то поняла, что давать такой продукт ребенку опасно. В нем плавали какие-то белые гранулы, да и цвет у молока был какой-то мутный. Видно, что оно некачественное, хотя срок годности был в норме. Ребенку пришлось ждать, пока мама снова сходит и купит новый пакет молока, — рассказала Екатерина.

Екатерина решила, что возвращать молоко в магазин не имеет смысла, поскольку, как говорилось выше, срок годности был в норме. Екатерина намерена обратиться в региональный Роспотребнадзор.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИСКЛЮЧАЮТ СВОЮ ВИНУ.

Директор молочного завода ООО «ВИП» Джавидан Алакберов, в адрес которого сыпятся обвинения считает, что производственный брак или нарушение технологических процессов на его предприятии исключены.

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— Исследования молока мы проводим каждый день с каждой партии, которая к нам приходит. На предприятии есть аттестованная лаборатория. Только после этого молоко идет на дальнейшую переработку и расфасовку. Технологический цикл полностью закрыт от какого-либо внешнего воздействия. Само молоко просматривается через прозрачные соединения между трубопроводами, и грязь мы бы уж точно заметили. Плюс ко всему, на производстве предусмотрена система фильтрации, так что на фильтрах мы бы также увидели инородные тела. К тому же, продукт из одного танка льется не только в пакеты, но и в прозрачные бутылки, и там мы бы тоже заметили дефекты, — поделился Джавидан Алакберов.

По словам директора, у него есть вопросы к видео.

— Я не знаю, откуда взялось это видео. Может, это чья-то выходка. На видео же не видно, что молоко наливают именно из нашего пакета. Ладно бы запечатлели как упаковку порезали, тут же налили молоко и получился такой казус. Любой человек взял бы и, в первую очередь, позвонил на предприятие. Но с нами никто не связывался. — считает Джавидан Алакберов.

Но в сети уже появляются видео, на которых отчетливо видно, что молоко наливают именно из пачки ООО «ВИП».

В свою очередь, «Комсомольская правда в Хабаровске» будет следить за развитием событий.

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