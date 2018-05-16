Соцсети облетело видео с «грязным» хабаровским молоком

В социальных сетях Хабаровска поднялась шумиха вокруг, якобы, некачественного молока, которое было куплено в различных торговых сетях Хабаровска. На нескольких видео, опубликованных в сети, пользователи показывают «серое» молоко хабаровского производителя ООО «ВИП». В свою очередь производитель исключает возможность брака.

Редакция связалась с девушкой, которая сняла изобличительный видео-обзор продукта. Помимо видео Екатерины, в социальных сетях продолжают появляться видео с жалобами на производителя, еще один инцидент с молоком в редакцию прислала читательница «КП».

«Я ХОТЕЛА ДАТЬ ЭТО МОЛОКО РЕБЕНКУ!».

Хабаровчанка Екатерина купила молоко утром 13 мая в одном из магазинов Индустриального района, где именно, она вспомнить не смогла. Однако девушка уточнила, что пакет лежал в холодильнике, срок годности был в порядке, поэтому сомнений в качестве товара у нее не возникло.

Домой с купленным пакетом молока женщина, по ее словам, шла не дольше десяти минут. А дома дочка сразу попросила маму приготовить ей «подушечки» с молоком.

— Когда я начала заливать «подушечки» молоком, то поняла, что давать такой продукт ребенку опасно. В нем плавали какие-то белые гранулы, да и цвет у молока был какой-то мутный. Видно, что оно некачественное, хотя срок годности был в норме. Ребенку пришлось ждать, пока мама снова сходит и купит новый пакет молока, — рассказала Екатерина.

Екатерина решила, что возвращать молоко в магазин не имеет смысла, поскольку, как говорилось выше, срок годности был в норме. Екатерина намерена обратиться в региональный Роспотребнадзор.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИСКЛЮЧАЮТ СВОЮ ВИНУ.

Директор молочного завода ООО «ВИП» Джавидан Алакберов, в адрес которого сыпятся обвинения считает, что производственный брак или нарушение технологических процессов на его предприятии исключены.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bivur0lHbPP/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bivur0lHbPP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я в шоке от данной ситуации??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/koplen.khv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Рыжий</a> (@koplen.khv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-14T05:19:19+00:00">13 Май 2018 в 10:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Исследования молока мы проводим каждый день с каждой партии, которая к нам приходит. На предприятии есть аттестованная лаборатория. Только после этого молоко идет на дальнейшую переработку и расфасовку. Технологический цикл полностью закрыт от какого-либо внешнего воздействия. Само молоко просматривается через прозрачные соединения между трубопроводами, и грязь мы бы уж точно заметили. Плюс ко всему, на производстве предусмотрена система фильтрации, так что на фильтрах мы бы также увидели инородные тела. К тому же, продукт из одного танка льется не только в пакеты, но и в прозрачные бутылки, и там мы бы тоже заметили дефекты, — поделился Джавидан Алакберов.

По словам директора, у него есть вопросы к видео.

— Я не знаю, откуда взялось это видео. Может, это чья-то выходка. На видео же не видно, что молоко наливают именно из нашего пакета. Ладно бы запечатлели как упаковку порезали, тут же налили молоко и получился такой казус. Любой человек взял бы и, в первую очередь, позвонил на предприятие. Но с нами никто не связывался. — считает Джавидан Алакберов.

Но в сети уже появляются видео, на которых отчетливо видно, что молоко наливают именно из пачки ООО «ВИП».

В свою очередь, «Комсомольская правда в Хабаровске» будет следить за развитием событий.