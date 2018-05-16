Соцсети облетело видео с «грязным» хабаровским молоком
Корреспондент «КП-Хабаровск» попытался разобраться в ситуации.
Корреспондент «КП-Хабаровск» попытался разобраться в ситуации.
В социальных сетях Хабаровска поднялась шумиха вокруг, якобы, некачественного молока, которое было куплено в различных торговых сетях Хабаровска. На нескольких видео, опубликованных в сети, пользователи показывают «серое» молоко хабаровского производителя ООО «ВИП». В свою очередь производитель исключает возможность брака.
Редакция связалась с девушкой, которая сняла изобличительный
«Я ХОТЕЛА ДАТЬ ЭТО МОЛОКО РЕБЕНКУ!».
Хабаровчанка Екатерина купила молоко утром 13 мая в одном из магазинов Индустриального района, где именно, она вспомнить не смогла. Однако девушка уточнила, что пакет лежал в холодильнике, срок годности был в порядке, поэтому сомнений в качестве товара у нее не возникло.
Домой с купленным пакетом молока женщина, по ее словам, шла не дольше десяти минут. А дома дочка сразу попросила маму приготовить ей «подушечки» с молоком.
— Когда я начала заливать «подушечки» молоком, то поняла, что давать такой продукт ребенку опасно. В нем плавали
Екатерина решила, что возвращать молоко в магазин не имеет смысла, поскольку, как говорилось выше, срок годности был в норме. Екатерина намерена обратиться в региональный Роспотребнадзор.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИСКЛЮЧАЮТ СВОЮ ВИНУ.
Директор молочного завода ООО «ВИП» Джавидан Алакберов, в адрес которого сыпятся обвинения считает, что производственный брак или нарушение технологических процессов на его предприятии исключены.
— Исследования молока мы проводим каждый день с каждой партии, которая к нам приходит. На предприятии есть аттестованная лаборатория. Только после этого молоко идет на дальнейшую переработку и расфасовку. Технологический цикл полностью закрыт от
По словам директора, у него есть вопросы к видео.
— Я не знаю, откуда взялось это видео. Может, это
Но в сети уже появляются видео, на которых отчетливо видно, что молоко наливают именно из пачки ООО «ВИП».
В свою очередь, «Комсомольская правда в Хабаровске» будет следить за развитием событий.