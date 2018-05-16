Милонов попросил поддержать назначение россиянина тренером «Зенита»
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) обратился к губернатору
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) обратился к губернатору
Аналогичное письмо также направлено депутатам законодательного собрания
«Прошу Вас поддержать инициативу значительного, если не подавляющего, числа болельщиков и выступить с поддержкой привлечения российского тренера в качестве наставника “Зенита”. Данный шаг стал бы демонстрацией преемственности в российском спорте и способствовал бы развитию новых поколений наставников и спортсменов», — написал в письме Милонов, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что футбольный клуб «Зенит» является одним из самых узнаваемых символов
«К сожалению, во многом сложилась практика, что мы излишне гонимся за маститыми футболистами и тренерами, надеясь, что дорогой игрок или наставник являются синонимом победы в турнирной таблице. Пример других стран и даже ряда отечественных клубов показывает другую картину: победу не купить деньгами, победа достаётся тем, кто влюблён в своё дело и вкладывает в результат свою душу», — пояснил политик свою позицию.
Парламентарий отметил, что сейчас в «зенитовской» среде вновь разгораются споры о кандидатуре будущего тренера клуба.
«Эксперты называют различные имена претендентов, но многие болельщики хотели бы видеть на тренерской скамье не
Руководство «Зенита» в воскресенье объявило, что договорилось о досрочном расторжении контракта с главным тренером 53-летним Роберто Манчини. Тренер возглавил сборную Италии, контракт рассчитан на два года, специалист будет получать два миллиона евро в год. Под руководством Манчини «Зенит» занял пятое место в чемпионате России и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.