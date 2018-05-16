Во Владивостоке вдоль бухты Золотого Рога запустят трамвай по железнодорожной колее

Источник: Вести Приморье

Новые власти Владивостока прорабатывают проект новой трамвайной ветки от железнодорожного вокзала до «Дальзавода». Об этом «Вести:Приморье» сообщают со ссылкой на заявление начальника управления транспорта администрации города Сергея Цыбулина, опубликованное пресс-службой мэрии.

П. С: — Виталий Веркеенко на одной из встреч с горожанами высказал мнение, что на Корабельной набережной неплохо бы запустить трамвай. Благо, рельсы там проложены, пусть и железнодорожные, но переделать их под трамвай труда не составит. Как относитесь к такой идее?

Цыбулин: — Очень хорошая идея. Мы плотно ее прорабатываем уже три месяца. Находимся в тесном контакте с Лилией Козловой, руководителем ОАО «Электрический транспорт Владивостока». Проговорили вопрос и с железной дорогой, будем еще встречаться. Процесс идет, технические возможности для реализации проекта есть. На Корабельной Набережной трамваю быть, и трамваю новому. Современному, низкопольному, бесшумному, красивому. Такому, чтобы вызывал только положительные эмоции.

— Вы уверены, что реанимация трамваев в центре — хорошая идея?

— Послушайте, трамвай во Владивостоке в год перевозит 6,5 миллионов пассажиров. Вдумайтесь в эту цифру! Автобусы, которых в городе почти 700, перевозят 10,5 миллионов, а несколько трамваев — 6,5. Это статистика, которую не обманешь. Поэтому решение правильное. Тем более линия, о которой мы говорим, не мешает автомобильному движению, за которое многие переживают. Честь и хвала тем, кто сумел сохранить трамвай в городе. Своими глазами увидел, как смогли работники трамвайного депо сохранить станочный парк, слесарные, столярные мастерские, учебные классы. Трамвай — это неотъемлемая часть города.

— Когда горожанам ждать новый трамвай?