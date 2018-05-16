Депутаты назвали дело против главы Богучанского района заказным

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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края Александр Симановский и Юрий Ефимов организовали пресс-конференцию и публично поддержали главу Богучанского района, которого подозревают в получении взятки в крупном размере. Напомним, Александра Бахтина задержали 9 мая, когда он находился дома, а 10 мая суд принял решение об аресте чиновника на два месяца.

По словам депутатов, уголовное дело против Бахтина — заказное. С 2015 года в районе прошло большое количество проверок разных контролирующих структур. «Ни одна из них не показала, что в районе как-то неправильно расходуются средства», — говорит Юрий Ефимов.

А жалобы, на которые ссылаются правоохранители, «организованы небольшой группой. Все они заинтересованы и ранее попадали в поле зрения полиции», — считает Александр Симановский. Более того, по мнению депутатов, на Бахтина оказывалось давление из администрации краевого правительства. Якобы, ему предлагали оставить пост главы.

Кроме того, депутаты считают, что не было оснований для ареста чиновника. Более того, они возмущены, что суд не учел и проблемы со здоровьем Бахтина. «Десять лет Александр Бахтин борется за жизнь. Он, может быть, и живой-то только потому что проходит лечение. В России есть несколько центров, где лечат такие болезни. Но выживаемость пациентов там не более 50%. Суд отправил Бахтина не под арест, а отправил на эшафот», — считает Юрий Ефимов.