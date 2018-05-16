Депутаты назвали дело против главы Богучанского района заказным
Два депутата Заксобрания заявили: не было оснований для ареста главы Богучанского района.
Два депутата Заксобрания заявили: не было оснований для ареста главы Богучанского района.
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края Александр Симановский и Юрий Ефимов организовали
По словам депутатов, уголовное дело против Бахтина — заказное. С 2015 года в районе прошло большое количество проверок разных контролирующих структур. «Ни одна из них не показала, что в районе
Кроме того, депутаты считают, что не было оснований для ареста чиновника. Более того, они возмущены, что суд не учел и проблемы со здоровьем Бахтина. «Десять лет Александр Бахтин борется за жизнь. Он, может быть, и
Парламентарии заявили, что в поисках правды и чтобы защитить главу Богучанского района, будут обращаться в Европейский суд по правам человека.