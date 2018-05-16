Хабаровские военные готовятся к зачистке Большого Шантара

В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения, которое летом продолжит очистку острова Большой Шантар от военного наследия. Запланированы работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом более 50 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ВВО. Для осуществления прессования на остров будет доставлен пресс ПГП-45. Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию около 20 разрушенных зданий и сооружений бывшей части ПВО, выполнить задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тысяч метров квадратных.



Напомним, как ранее сообщало агентство, военные начали убираться в нацпарке «Шантарские острова» в прошлом году. Они разобрали строения радиолокационной станции, собрали бочки от ГСМ, начали демонтаж старых бетонных конструкций.



Пока мусор только складируется, есть проблемы с вывозом его с острова из-за короткой и сложной навигации. Проблемой также остается здание брошенного маяка на севере острова, он тоже был в ведении Минобороны (ВМФ), что с ним делать, пока непонятно.



Агентство ранее писало о планах региональных властей развивать на Шантарах туризм. Очистка архипелага от скопившегося там хлама должна сделать этот уникальный уголок северной природы ещё более привлекательным для туристов.



