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04:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские военные готовятся к зачистке Большого Шантара

Военные экологи с прессом высадятся там в июле.

В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения, которое летом продолжит очистку острова Большой Шантар от военного наследия.

Запланированы работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом более 50 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ВВО. Для осуществления прессования на остров будет доставлен пресс ПГП-45.

Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию около 20 разрушенных зданий и сооружений бывшей части ПВО, выполнить задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тысяч метров квадратных.

Доставка личного состава и оборудования запланированы на конец июля вертолетами армейской авиации. Проведение работ на острове Большой Шантар спланировано до конца августа текущего года.


Напомним, как ранее сообщало агентство, военные начали убираться в нацпарке «Шантарские острова» в прошлом году. Они разобрали строения радиолокационной станции, собрали бочки от ГСМ, начали демонтаж старых бетонных конструкций.

Пока мусор только складируется, есть проблемы с вывозом его с острова из-за короткой и сложной навигации. Проблемой также остается здание брошенного маяка на севере острова, он тоже был в ведении Минобороны (ВМФ), что с ним делать, пока непонятно.

Агентство ранее писало о планах региональных властей развивать на Шантарах туризм. Очистка архипелага от скопившегося там хлама должна сделать этот уникальный уголок северной природы ещё более привлекательным для туристов.

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