Хабаровские военные готовятся к зачистке Большого Шантара
Военные экологи с прессом высадятся там в июле.
Военные экологи с прессом высадятся там в июле.
В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения, которое летом продолжит очистку острова Большой Шантар от военного наследия.
Запланированы работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом более 50 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию около 20 разрушенных зданий и сооружений бывшей части ПВО, выполнить задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тысяч метров квадратных.
Напомним, как ранее сообщало агентство, военные начали убираться в нацпарке «Шантарские острова» в прошлом году. Они разобрали строения радиолокационной станции, собрали бочки от ГСМ, начали демонтаж старых бетонных конструкций.
Пока мусор только складируется, есть проблемы с вывозом его с острова
Агентство ранее писало о планах региональных властей развивать на Шантарах туризм. Очистка архипелага от скопившегося там хлама должна сделать этот уникальный уголок северной природы ещё более привлекательным для туристов.