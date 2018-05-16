В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций

Источник: AP 2018

Свинец попадал в атмосферу из-за разработок европейских свинцово-серебряных руд во времена Древней Греции и Римской империи, после чего переносился с ветрами над Атлантическим океаном в Гренландию. Здесь частицы металла оседали вместе с пылью и каплями воды, попадая в ледники. Исследователи изучили уровни свинца в извлеченных кернах, проведя более 21 тысячи измерений, охватывающих 1900-летний период.

Ученые считают, что значительная часть свинца была выброшена в окружающую среду из-за добычи серебра, которое использовалось для изготовления монет.

Это позволяет установить связь между уровнями свинца во льду и состоянием экономики тех времен. Так, выбросы тяжелых металлов увеличивались еще в 900 годы до нашей эры, когда финикийцы расширяли сеть торговых маршрутов в западном Средиземноморье. Максимум загрязнения приходились на времена процветания Римской империи (I-II века нашей эры).

Снижение концентрации свинца происходило синхронно с эпидемиями чумы, а также во времена войн и политических кризисов.

Кроме того, в последние 80 лет существования Древнего Рима выбросы тяжелого металла уменьшились почти в четыре раза.