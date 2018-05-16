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05:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций

Международная группа ученых обнаружила в образцах гренландского льда следы выбросов свинца, произошедших между 1100 годом до нашей эры и 800 годом нашей эры. Оказалось, что возраст отложений тяжелого металла коррелирует с временами расцвета и падения древних европейских цивилизаций. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Источник: AP 2018

Свинец попадал в атмосферу из-за разработок европейских свинцово-серебряных руд во времена Древней Греции и Римской империи, после чего переносился с ветрами над Атлантическим океаном в Гренландию. Здесь частицы металла оседали вместе с пылью и каплями воды, попадая в ледники. Исследователи изучили уровни свинца в извлеченных кернах, проведя более 21 тысячи измерений, охватывающих 1900-летний период.

Ученые считают, что значительная часть свинца была выброшена в окружающую среду из-за добычи серебра, которое использовалось для изготовления монет.

Это позволяет установить связь между уровнями свинца во льду и состоянием экономики тех времен. Так, выбросы тяжелых металлов увеличивались еще в 900 годы до нашей эры, когда финикийцы расширяли сеть торговых маршрутов в западном Средиземноморье. Максимум загрязнения приходились на времена процветания Римской империи (I-II века нашей эры).

Снижение концентрации свинца происходило синхронно с эпидемиями чумы, а также во времена войн и политических кризисов.

Кроме того, в последние 80 лет существования Древнего Рима выбросы тяжелого металла уменьшились почти в четыре раза.

Древние римляне изготавливали свинцовые трубы для водопровода, что стало причиной хронического отравления тяжелыми металлами. При этом поражается пищеварительная и центральная нервная система человека. Среди симптомов — ослабление памяти, депрессия, тошнота, боли в животе, головные боли, нарушения речи и анемия. Особенно разрушительно свинец влияет на здоровье детей, способствуя слабоумию, рассеиванию внимания, повышенной агрессивности.

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