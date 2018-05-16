Более 12 тысяч человек посетили первую ярмарку выходного дня в Хабаровске
Как утверждают в правительстве, продукция, которую фермеры предлагают горожанам, проходит проверку в лаборатории.
Как утверждают в правительстве, продукция, которую фермеры предлагают горожанам, проходит проверку в лаборатории.
Первая в этом сезоне ярмарка выходного дня, которая проходила в Хабаровске 12 и 13 мая, привлекла более 12 тысяч покупателей. Горожане могли приобрести саженцы, мед, дикоросы, а также рыбу, молоко и мясо. О том, какие требования предъявляются к фермерской продукции, попадающей на прилавки, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела торговли комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Екатерина Чабан.
Напомним, ярмарка выходного дня открылась на прошлой неделе у торгового центра «Экодом». Как отметила гостья программы, именно эта площадка традиционно пользуется у хабаровчан наибольшей популярностью.
«Мы ожидаем увеличения [количества участников], ведь урожай только начинается. Однако мы к этому готовы: будет 114 мест на улице и 25 внутри, к тому же откроется площадка на “Выборгском”», — сказала Екатерина Чабан.
Чаще всего в ярмарках выходного дня участвуют производители из южных районов края. Работают здесь и жители Нанайского района, которые предлагают хабаровчанам рыбу. Чтобы выйти на торговую площадку, производитель должен подать заявку в районную администрацию или в комитет потребительского рынка.
«При подаче заявки фермер предоставляет документы, [подтверждающие], что у него действительно есть личное подсобное хозяйство либо
Специалист подчеркнула, что покупатель может потребовать у продавца документы, подтверждающие качество продукции, и тот не в праве отказать.