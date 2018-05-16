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04:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 12 тысяч человек посетили первую ярмарку выходного дня в Хабаровске

Как утверждают в правительстве, продукция, которую фермеры предлагают горожанам, проходит проверку в лаборатории.

Первая в этом сезоне ярмарка выходного дня, которая проходила в Хабаровске 12 и 13 мая, привлекла более 12 тысяч покупателей. Горожане могли приобрести саженцы, мед, дикоросы, а также рыбу, молоко и мясо. О том, какие требования предъявляются к фермерской продукции, попадающей на прилавки, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела торговли комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Екатерина Чабан.

Напомним, ярмарка выходного дня открылась на прошлой неделе у торгового центра «Экодом». Как отметила гостья программы, именно эта площадка традиционно пользуется у хабаровчан наибольшей популярностью.

В минувшие выходные свою продукцию в торговом центре и рядом с ним представили 90 фермеров.

«Мы ожидаем увеличения [количества участников], ведь урожай только начинается. Однако мы к этому готовы: будет 114 мест на улице и 25 внутри, к тому же откроется площадка на “Выборгском”», — сказала Екатерина Чабан.

Чаще всего в ярмарках выходного дня участвуют производители из южных районов края. Работают здесь и жители Нанайского района, которые предлагают хабаровчанам рыбу. Чтобы выйти на торговую площадку, производитель должен подать заявку в районную администрацию или в комитет потребительского рынка.

«При подаче заявки фермер предоставляет документы, [подтверждающие], что у него действительно есть личное подсобное хозяйство либо крестьянско-фермерское хозяйство, а также документы на свою продукцию. Человек, который работает [на ярмарке], предоставляет медицинскую книжку. Кроме того, обязательное условие организации ярмарки — наличие стационарной или выездной лаборатории. С утра, особенно это касается молочной, мясной, рыбной продукции, берутся образцы, [товар] проверяется, выдаются справки. И только потом фермер выходит на торговое место», — заключила Екатерина Чабан.

Специалист подчеркнула, что покупатель может потребовать у продавца документы, подтверждающие качество продукции, и тот не в праве отказать.

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