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04:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

Адвокат из Красноярска выиграла титул «Золотая невеста» на конкурсе красоты

Финал Всероссийского конкурса проходил в Новосибирске 15 мая.

В Новосибирске 15 мая завершился финал Всероссийского конкурса «Бриллиантовая невеста России-2017». Красноярск на нем представляла 26-летняя адвокат Виктория Дерменева.

По итогам конкурса определилась четверка финалистов, все они получили индивидуальные титулы. Титул «Бриллиантовая невеста» второй год подряд получает представительница Новосибирска. В этом году на пьедестал поднялась Татьяна Иваньева.

А вот красноярке Виктории Дерменевой, обаятельному адвокату, досталось второе место и титул «Золотая невеста».

Кстати, конкурс «Бриллиантовая невеста» в России проходит с 2000 года.

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