Акция «Окно — опасность для ребёнка!» пройдёт в Иркутске

Общественная организация Клуб «Губерния» при поддержке редакции еженедельника «Аргументы и факты в Восточной Сибири», волонтёрского движения «Давай улыбнёмся», молодёжного проекта «Область комиксов» проводят акцию «Окно — опасность для ребёнка».

По информации ГУ МВД по Иркутской области, в 2017 году из открытых окон по недосмотру родителей выпало 32 ребёнка, из них 2 погибли. С начала этого года уже выпало 10 малышей, 1 погиб.

Ситуация не оставила равнодушными общественников, которые решили привлечь внимание мам и пап, лишний раз напомнив им, что отрытое окно — смертельная опасность для маленького ребёнка, а москитная сетка не выдерживает веса малыша и тоже не является защитой от выпадения.

Акция по привлечению внимания к безопасности детей пройдёт 19 мая 2018 года в два этапа:

— в 13часов 30 минут — сбор у памятника Юрию Гагарину на набережной Ангары, небольшое шествие до памятника Александру III.

— в 14 часов — флешмоб, участники которого выстроятся в слово «Дети».

В преддверии этого события — 12 и 13 мая — в детской Ивано-Матрёнинской больнице побывали больничные клоуны (волонтёры движения «Давай улыбнёмся»), которые напомнили детям и их родителям об опасности открытых окон, а также о том, что москитные сетки не рассчитаны на вес даже маленького ребёнка. Такие профилактические беседы больничные клоуны будут проводить все майские выходные в разных отделениях детской больницы.