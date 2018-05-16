Акция «Окно — опасность для ребёнка!» пройдёт в Иркутске
Мероприятие состоится 19 мая на бульваре Гагарина.
Мероприятие состоится 19 мая на бульваре Гагарина.
Общественная организация Клуб «Губерния» при поддержке редакции еженедельника «Аргументы и факты в Восточной Сибири», волонтёрского движения «Давай улыбнёмся», молодёжного проекта «Область комиксов» проводят акцию «Окно — опасность для ребёнка».
По информации ГУ МВД по Иркутской области, в 2017 году из открытых окон по недосмотру родителей выпало 32 ребёнка, из них 2 погибли. С начала этого года уже выпало 10 малышей, 1 погиб.
Ситуация не оставила равнодушными общественников, которые решили привлечь внимание мам и пап, лишний раз напомнив им, что отрытое окно — смертельная опасность для маленького ребёнка, а москитная сетка не выдерживает веса малыша и тоже не является защитой от выпадения.
Акция по привлечению внимания к безопасности детей пройдёт 19 мая 2018 года в два этапа:
— в 13часов 30 минут — сбор у памятника Юрию Гагарину на набережной Ангары, небольшое шествие до памятника Александру III.
— в 14 часов — флешмоб, участники которого выстроятся в слово «Дети».
В преддверии этого события — 12 и 13 мая — в детской
Кроме этого, акция «Окно-опасность для ребёнка» уже запущена в Инстаграме. Узнать о ней можно по хештегам #окноопасность #детствобезопасностей #дество_без_опасностей.