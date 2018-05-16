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04:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Новую детскую книгу о Байкале представят на книжном фестивале в Иркутске

Свою новую детскую книгу «Байкал.

Свою новую детскую книгу «Байкал. Прозрачное чудо планеты» представит писатель Александр Ткаченко в 11.00 19 мая 2018 года на на детской площадке книжного фестиваля в Иркутске. Как сообщает пресс-секретарь фестиваля Анна Масленникова, презентация книги, часть средств на издание которой собрали жители Иркутска и других городов, состоится в шатре перед ТРК «Модный Квартал». Автор встретится расскажет о создании книги, ответит на вопросы иркутян.

Инициатором создания детской книги о Байкале стала директор иркутского магазина «Кукуля» Мария Бызова. Идею поддержало московское издательство «Настя и Никита», которое не первый год выпускает книги о городах и достопримечательностях страны.

Часть средств на издание книги собрали на краудфандинговой платформе Planeta, кампания стартовала 6 февраля и продлилась 40 дней. Нужную сумму в 176 тыс. рублей собрали за неделю до окончания кампании, благодаря ещё 21 тыс. рублей в Иркутск приедет автор книги Александра Ткаченко.

«Книга получилась действительно народной: в краудфандинге приняли участие более 400 спонсоров из Бельгии, Великобритании, Германии и множества российских городов: Иркутска, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Оренбурга, Омска и других, — рассказала Мария Бызова. — Было выкуплено около 1100 лотов. Самыми популярными стали «книга самовывозом» и «книга с автографом автора».

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