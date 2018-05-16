Прокуратура оштрафовала Амурский судостроительный завод и его сотрудника

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, сотрудники надзорного ведомства провели проверку на ПАО «Амурский судостроительный завод». Они выявили факты грубого нарушения правил водопользования при сбросе загрязнённых вод на объекты. Обнаружив, что предприятие не соблюдало требования законодательства об охране водных объектов, прокуроры внесли руководителю компании представления об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения этого документа на Амурском судостроительном заводе приняли меры, чтобы исправить ситуацию, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлениям прокуратуры на должностное лицо и на компанию наложили административную ответственность: их обязали заплатить штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей.