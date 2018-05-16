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05:24 (мск), источник: Восток Медиа

Прокуратура оштрафовала Амурский судостроительный завод и его сотрудника

Амурский судостроительный завод и его должностное лицо оштрафовали в общей сложности на 90 тысяч рублей. Выяснилось, что предприятие нарушило правила водопользования при сбросе загрязнённых вод.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, сотрудники надзорного ведомства провели проверку на ПАО «Амурский судостроительный завод». Они выявили факты грубого нарушения правил водопользования при сбросе загрязнённых вод на объекты. Обнаружив, что предприятие не соблюдало требования законодательства об охране водных объектов, прокуроры внесли руководителю компании представления об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения этого документа на Амурском судостроительном заводе приняли меры, чтобы исправить ситуацию, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлениям прокуратуры на должностное лицо и на компанию наложили административную ответственность: их обязали заплатить штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа» писало, что на Амурском судостроительном заводе улучшилась некогда плачевная ситуация: из убыточного предприятия он превратился в обеспеченную заказами компанию. Сейчас для их реализации нужны рабочие.

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