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05:17 (мск), источник: НИА Красноярск

Норильчанка отсудила у управляющей компании 154 тыс. рублей за засор трубы

В декабре 2017 года в суд города Норильск обратилась женщина. Она требовала взыскать с управляющей компании «Город» 154 тысячи рублей, которые она потратила на восстановительный ремонт квартиры после затопления.

Источник: НИА Красноярск

Вода поднялась из раковины и заполнила кухню, коридор и две комнаты квартиры. Вызванная аварийная служба управляющей компании установила, что все произошло из-за засора в кухонном стояке на уровне 9 этажа.

В результате случившегося в квартире деформировался линолеум, отклеились обои и выкрошились швы между плитками. Управляющая компания признала свою вину и предложила выплатить на ремонт 49,7 тысяч рублей. Однако женщина посчитала эту сумму заниженной и обратилась за независимой экспертизой, которая признала, что восстановительные работы обойдутся в 154 тысячи рублей. Представители управляющей компании согласилась заплатить меньше половины получившейся суммы — 71 тысячу рублей. Не согласившись и с этой суммой, женщина обратилась в суд, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

В феврале 2018 года Норильский городской суд района Кайеркан постановил взыскать с ООО УК «Город» в пользу истицы 154 тыс. рублей материального ущерба, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и 82 тыс. рублей штрафа. Также было взыскано 19 тыс. рублей расходов на экспертную оценку и 4,6 тыс. рублей государственной пошлины в доход местного бюджета.

Не согласившись с данным решением, ответчик обратился в Краевой суд за обжалованием, однако, приговор был оставлен в силе.

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