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05:27 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские бизнесмены сошлись в футбольных поединках

«Бочкари» всухую переиграли «НордСтар», «Бриз» неожиданно легко разобрался с «Красноярскэнерго», а «Рич Фэмили» одержал первую победу в сезоне над «Акватермом».

14 мая в Красноярске на стадионе «Металлург» прошли матчи четвертого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» «Бочкари» всухую переиграли «НордСтар» — 4:0, «Бриз» неожиданно легко разобрался с «Красноярскэнерго» — 10:2, а «Рич Фэмили» одержал первую победу в сезоне над «Акватермом» — 4:0.

«Команда вся собралась. Молодцы, пацаны, старались. Никто не просаживался, не убирал ног. Надеюсь, так играть и будем. Хорошо прессинговали. Очень довольны игрой. Разозлились на себя за такое начало и вот результат. В дальнейшем никому просто так не проиграем, будем рубиться в каждом матче. Понятно, что конкуренты убежали далеко, но мы планируем ещё побороться за третье место», — поделился впечатлениями от игры Артём Роголевич из команды «Рич Фэмили».

В дивизионе «В» «СУЭК» и «РН-Аэро» выдали матч-спектакль, в котором удача улыбнулась «суэковцам» — 4:3, «Красцветмет» в напряжённом поединке одолел «РН-Красноярск» — 2:1, а «Красноярскгазпромнефтегазпроект» оказался сильнее «Ассоциации выпускников молодёжного правительства» — 4:1.

«Выиграли не без доли везения. Соперник хорошо играл, красивые голы забил, в концовке нам повезло, а времени на отыгрыш у него не осталось. У нас нет проблем с настроем, команды все примерно равные, надо прибавлять. Самое интересное впереди. Будем двигаться от игры к игре, посмотрим, что из этого получится», — подвел итог матча Василий Мандрик из команды «СУЭК-Красноярск».

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