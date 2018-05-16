Красноярские бизнесмены сошлись в футбольных поединках

14 мая в Красноярске на стадионе «Металлург» прошли матчи четвертого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» «Бочкари» всухую переиграли «НордСтар» — 4:0, «Бриз» неожиданно легко разобрался с «Красноярскэнерго» — 10:2, а «Рич Фэмили» одержал первую победу в сезоне над «Акватермом» — 4:0.

«Команда вся собралась. Молодцы, пацаны, старались. Никто не просаживался, не убирал ног. Надеюсь, так играть и будем. Хорошо прессинговали. Очень довольны игрой. Разозлились на себя за такое начало и вот результат. В дальнейшем никому просто так не проиграем, будем рубиться в каждом матче. Понятно, что конкуренты убежали далеко, но мы планируем ещё побороться за третье место», — поделился впечатлениями от игры Артём Роголевич из команды «Рич Фэмили».

В дивизионе «В» «СУЭК» и «РН-Аэро» выдали матч-спектакль, в котором удача улыбнулась «суэковцам» — 4:3, «Красцветмет» в напряжённом поединке одолел «РН-Красноярск» — 2:1, а «Красноярскгазпромнефтегазпроект» оказался сильнее «Ассоциации выпускников молодёжного правительства» — 4:1.