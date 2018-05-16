Красноярские бизнесмены сошлись в футбольных поединках
«Бочкари» всухую переиграли «НордСтар», «Бриз» неожиданно легко разобрался с «Красноярскэнерго», а «Рич Фэмили» одержал первую победу в сезоне над «Акватермом».
«Бочкари» всухую переиграли «НордСтар», «Бриз» неожиданно легко разобрался с «Красноярскэнерго», а «Рич Фэмили» одержал первую победу в сезоне над «Акватермом».
14 мая в Красноярске на стадионе «Металлург» прошли матчи четвертого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.
«Команда вся собралась. Молодцы, пацаны, старались. Никто не просаживался, не убирал ног. Надеюсь, так играть и будем. Хорошо прессинговали. Очень довольны игрой. Разозлились на себя за такое начало и вот результат. В дальнейшем никому просто так не проиграем, будем рубиться в каждом матче. Понятно, что конкуренты убежали далеко, но мы планируем ещё побороться за третье место», — поделился впечатлениями от игры Артём Роголевич из команды «Рич Фэмили».
В дивизионе «В» «СУЭК» и «РН-Аэро» выдали
«Выиграли не без доли везения. Соперник хорошо играл, красивые голы забил, в концовке нам повезло, а времени на отыгрыш у него не осталось. У нас нет проблем с настроем, команды все примерно равные, надо прибавлять. Самое интересное впереди. Будем двигаться от игры к игре, посмотрим, что из этого получится», — подвел итог матча Василий Мандрик из команды «СУЭК-Красноярск».