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05:30 (мск), источник: АиФ Иркутск

Около 60-ти организаций поучаствуют в шествии в честь Дня города Иркутска

Примем заявок от желающих пройтись в «карнавальной» колонне заканчивается 18 мая.

Заявки на участие в праздничном шествии, которое состоится в День города Иркутска 2 июня, уже подали около 60-ти организаций. Об этом сообщает мэрия.

Прием заявок заканчивается 18 мая, поэтому у желающих поучаствовать еще есть шанс стать частью праздничной колонны. Тема для костюмов и оформления платформ в этом году была выбрана в честь Чемпионата мира по футболу и звучит как «Иркутск — город спортивный!». Также участникам предлагают отразить тему волотнерства и добровольчества, ведь 2018 год в России объявлен годом добровольца.

2 июня колонны стартуют на улице Карла Маркса от пересечения с улицей Франк-Каменецкого в 14.00. Путь традиционно будет лежать по улице Карла Маркса до памятника Александру III. Возле драматического театра им. Охлопкова разместятся трибуны с ветеранами и жюри.

Лучших участников будут выбирать в четырех номинациях: «Иркутск — город спортивный!», «Добровольчество», «Лучшая организация» и «Самый творческий район г. Иркутска».

В этом году шествие состоится уже в 9-й раз. Отправить заявку на участие можно по электронной почте prazdnik-adm@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3952) 979−355. Положение о проведении костюмированного шествия размещено на сайте МАУ «Праздник» событияиркутска.рф.

Кстати, 2 июня в честь Дня города в Иркутске состоится концерт Тимати.

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