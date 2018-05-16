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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Омске пройдет «СимфоПарк»

Праздник классической музыки на свежем воздухе состоится в июне.

Стало известно, когда в нашем городе состоится очередной «СимфоПарк», который с каждым годом собирает все больше посетителей. Напомним, мероприятие уже проходило дважды в парке «На Королева». Зрители охотно приходили послушать на свежем воздухе симфонический, камерный и духовой оркестр. В 2017 году, несмотря на ненастную погоду, на акцию пришло больше 6 тысяч человек. В этом году праздник классической музыки состоится ровно через месяц, 16 июня. Место проведения — то же.

Известна также стоимость входа для омичей на «СимфоПарк-2018». Билет для взрослых в кассах города будет стоить 200 рублей, для школьников — 150. Дети до 7 лет смогут, как и раньше, пройти бесплатно. На входе в парк в день мероприятия квитки будут дороже — по 250 и 200 рублей соответственно.

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