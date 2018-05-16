Стало известно, когда в Омске пройдет «СимфоПарк»

Стало известно, когда в нашем городе состоится очередной «СимфоПарк», который с каждым годом собирает все больше посетителей. Напомним, мероприятие уже проходило дважды в парке «На Королева». Зрители охотно приходили послушать на свежем воздухе симфонический, камерный и духовой оркестр. В 2017 году, несмотря на ненастную погоду, на акцию пришло больше 6 тысяч человек. В этом году праздник классической музыки состоится ровно через месяц, 16 июня. Место проведения — то же.