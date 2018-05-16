В Красноярск возвращаются снег и заморозки

Источник: РИА "Новости"

После непродолжительного тепла в Красноярск пришла очередная волна похолодания: если на выходных и в начале недели столбики термометров горожан достигали отметки в +15.. +17 °C, то с сегодняшнего дня едва будут приближаться к +10 °C.

В среду, 16 мая, в краевой столице ожидается +10.. +11 °C. В ночь на четверг температура опустится до +3 °C. Завтра днем синоптики обещают от +8 до +10 °C. В ночь на пятницу температура может опуститься до -1.. -3 °C, а на светлое время суток прогнозы синоптиков расходятся: одни предвидят повышение температуры до +12 °C, другие — понижение до +6.. +8 °C. Ежедневно ожидается небольшой дождь и переменная облачность.