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05:37 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск возвращаются снег и заморозки

Промозглая погода продержится в краевой столице до выходных включительно, но уже с понедельника в городе начнет теплеть.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 759 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

После непродолжительного тепла в Красноярск пришла очередная волна похолодания: если на выходных и в начале недели столбики термометров горожан достигали отметки в +15.. +17 °C, то с сегодняшнего дня едва будут приближаться к +10 °C.

В среду, 16 мая, в краевой столице ожидается +10.. +11 °C. В ночь на четверг температура опустится до +3 °C. Завтра днем синоптики обещают от +8 до +10 °C. В ночь на пятницу температура может опуститься до -1.. -3 °C, а на светлое время суток прогнозы синоптиков расходятся: одни предвидят повышение температуры до +12 °C, другие — понижение до +6.. +8 °C. Ежедневно ожидается небольшой дождь и переменная облачность.

На выходные прогнозы синоптиков тоже разнятся: rp5.ru прогнозирует понижение температуры еще на пару градусов и даже дождь со снегом в воскресенье утром, другие синоптики — незначительное повышение температуры. Но в одном они сходятся: с понедельника в городе начнет теплеть и к середине следующей недели красноярцы снова смогут порадоваться 20-градусному теплу.

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