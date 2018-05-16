Сельские главы в Иркутской области получают зарплату ниже средней по экономике
Несколько десятков глав сельских поселений в Иркутской области получают зарплату меньше средней по экономике.
Несколько десятков глав сельских поселений в Иркутской области получают зарплату меньше средней по экономике.
Несколько десятков глав сельских поселений в Иркутской области получают зарплату меньше средней по экономике. Такой вывод сделал бюджетный комитет Законодательного собрания, изучивший этот вопрос, заявила председатель комитета Наталья Дикусарова 15 мая 2018 года. Как сообщает
На заседании комитета депутаты обсудили доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации местного самоуправления. Как рассказала исполнительный директор АМО Зоя Масловская, зарплата глав отдельных сельских поселений не индексируются в течение нескольких лет, сейчас их размер ниже, чем зарплаты работников домов культуры.
Сложной остается ситуация по сбалансированности местных бюджетов, в связи с чем подготовлены предложения по усовершенствованию межбюджетных отношений. По данным АМО, на органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов возложено более 200 различных полномочий, однако средств на их реализацию не всегда хватает.