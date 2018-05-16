Сельские главы в Иркутской области получают зарплату ниже средней по экономике

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Несколько десятков глав сельских поселений в Иркутской области получают зарплату меньше средней по экономике. Такой вывод сделал бюджетный комитет Законодательного собрания, изучивший этот вопрос, заявила председатель комитета Наталья Дикусарова 15 мая 2018 года. Как сообщает пресс-служба ЗС, информация направлена в региональное правительство.

На заседании комитета депутаты обсудили доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации местного самоуправления. Как рассказала исполнительный директор АМО Зоя Масловская, зарплата глав отдельных сельских поселений не индексируются в течение нескольких лет, сейчас их размер ниже, чем зарплаты работников домов культуры.