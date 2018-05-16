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05:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сельские главы в Иркутской области получают зарплату ниже средней по экономике

Несколько десятков глав сельских поселений в Иркутской области получают зарплату меньше средней по экономике.

Источник: Reuters

Несколько десятков глав сельских поселений в Иркутской области получают зарплату меньше средней по экономике. Такой вывод сделал бюджетный комитет Законодательного собрания, изучивший этот вопрос, заявила председатель комитета Наталья Дикусарова 15 мая 2018 года. Как сообщает пресс-служба ЗС, информация направлена в региональное правительство.

На заседании комитета депутаты обсудили доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации местного самоуправления. Как рассказала исполнительный директор АМО Зоя Масловская, зарплата глав отдельных сельских поселений не индексируются в течение нескольких лет, сейчас их размер ниже, чем зарплаты работников домов культуры.

Сложной остается ситуация по сбалансированности местных бюджетов, в связи с чем подготовлены предложения по усовершенствованию межбюджетных отношений. По данным АМО, на органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов возложено более 200 различных полномочий, однако средств на их реализацию не всегда хватает.

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