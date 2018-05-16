Хабаровчан приглашают прочувствовать «Гармонию и силу»

«Гармония и сила» открылась в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», выставка посвящена военной музыке, а также истории зарождения фестиваля «Амурские волны». Хабаровчане смогут увидеть не только исторические музыкальные инструменты, но и личные вещи основателя «Амурских волн» главного военного дирижера Вооруженных сил РФ Валерия Халилова.

— Выставка рассказывает про историю отечественной военной музыки. Это, наверно, единственная экспозиция, посвященная этой теме в России. Здесь представлены подлинные музыкальные инструменты, которые стали свидетелями тех или иных исторических событий и эпох, — уточняет заведующая научно-исследовательского сектора истории культуры и искусства музея имени Н. И. Гродекова Анна Аверина.

Выставка «Гармония и сила» включает в себя три раздела. Первый посвящен истории военной музыки, второй — военной музыке периода Великой Отечественной войны. Гости выставки могут увидеть уникальные фотографии, образцы военной формы и музыкальные инструменты, которые брали с собой военные оркестранты во время обороны Порт-Артура в 1904 году, Первой мировой войны, событий на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Третий раздел посвящен автору идеи проведения в Хабаровске фестиваля военных оркестров Валерию Халилову.

— Подготовка заняла не один, не два и не три месяца работы. Конечно, возникали и сложности, в основном практического характера — как довезти некоторые инструменты из Москвы, как все разместить наиболее полно, — добавляет Анна Аверина.

Кстати, в третьей части экспозиции представлены в том числе и личные вещи дирижера. Например, партитуры с его правками, перчатки, в которых он оркестровал парад Победы на Красной площади.

— Также посетители смогут увидеть уникальное фото. На нем Валерий Михайлович запечатлен в своей футбольной форме за несколько дней до своей трагической гибели. У Халилова была традиция — играть в футбол каждую среду, — говорит сотрудница музея.

Увидеть свидетелей обороны Порт-Артура, инструменты Первой мировой войны и другие не менее интересные экспонаты можно до 15 июля.

Напомним, первый праздничный концерт, посвящённый 160-й годовщине Хабаровска, военные оркестры в рамках фестиваля «Амурские волны» дадут 25 мая (пятница) в 16:00 в СЗК «Платинум Арена».