Хабаровчан приглашают прочувствовать «Гармонию и силу»
Открылась выставка, посвященная военной музыке и фестивалю «Амурские волны».
Открылась выставка, посвященная военной музыке и фестивалю «Амурские волны».
«Гармония и сила» открылась в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», выставка посвящена военной музыке, а также истории зарождения фестиваля «Амурские волны». Хабаровчане смогут увидеть не только исторические музыкальные инструменты, но и личные вещи основателя «Амурских волн» главного военного дирижера Вооруженных сил РФ Валерия Халилова.
— Выставка рассказывает про историю отечественной военной музыки. Это, наверно, единственная экспозиция, посвященная этой теме в России. Здесь представлены подлинные музыкальные инструменты, которые стали свидетелями тех или иных исторических событий и эпох, — уточняет заведующая
Третий раздел посвящен автору идеи проведения в Хабаровске фестиваля военных оркестров Валерию Халилову.
— Подготовка заняла не один, не два и не три месяца работы. Конечно, возникали и сложности, в основном практического характера — как довезти некоторые инструменты из Москвы, как все разместить наиболее полно, — добавляет Анна Аверина.
Кстати, в третьей части экспозиции представлены в том числе и личные вещи дирижера. Например, партитуры с его правками, перчатки, в которых он оркестровал парад Победы на Красной площади.
— Также посетители смогут увидеть уникальное фото. На нем Валерий Михайлович запечатлен в своей футбольной форме за несколько дней до своей трагической гибели. У Халилова была традиция — играть в футбол каждую среду, — говорит сотрудница музея.
Увидеть свидетелей обороны
27 мая (воскресение) в 15:00 — 16:00 по