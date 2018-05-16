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05:58 (мск), источник: РИА Новости

Началось движение по автомобильной части Крымского моста

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Автомобили со стороны Тамани начали движение по Крымскому мосту, передаёт корреспондент РИА Новости.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомился с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, встретился со строителями и выступил на митинге-концерте.

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Колонна автомобилей местных жителей и мотоциклистов рано утром начала движение по Крымскому мосту со стороны Тамани. Среди первых участников движения — местные жители, строители Крымского моста, ветераны и представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Автомобили украшены шарами и флагами России.

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Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открылся одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час. Остановка на мосту запрещена.

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