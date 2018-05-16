Иркутянку заставили выплатить более 500 тыс. рублей алиментов на дочь
Иркутянка пять лет уклонялась от обязанности по содержанию дочери, которая находится в детском доме, и накопила более 500 тыс. рублей алиментной задолженности.
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Иркутянка пять лет уклонялась от обязанности по содержанию дочери, которая находится в детском доме, и накопила более 500 тыс. рублей алиментной задолженности.
Как сообщает 16 мая 2018 года