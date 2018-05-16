Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Фотограф показала жизнь мам без прикрас (фотоподборка)
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
В Екатеринбурге охранник ТЦ избил подростка с инвалидностью
Шизофрения меняет не только мозг
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
05:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянку заставили выплатить более 500 тыс. рублей алиментов на дочь

Иркутянка пять лет уклонялась от обязанности по содержанию дочери, которая находится в детском доме, и накопила более 500 тыс. рублей алиментной задолженности.

Как сообщает 16 мая 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, судебные приставы выяснили, что в собственности у 30-летней гражданки Н. есть земельный участок в предместье Рабочее в Иркутске, который женщина намеревалась продать. На участок был наложен арест, а должнице разъяснили, что землю передадут на реализацию, а деньги от его продажи перечислят на погашение долга, если она самостоятельно его не выплатит. Не желая лишиться имущества, иркутянка оплатила задолженность полностью, после чего вынесенный в отношении участка запрет был снят.

Все новости региона
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
В Китае лобовое стекло самолета вылетело на высоте 10 км
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
А теперь — Канада! Россия уступила Швеции и теперь сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Матч состоится в четверг
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь