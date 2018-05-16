Иркутянку заставили выплатить более 500 тыс. рублей алиментов на дочь

Как сообщает 16 мая 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, судебные приставы выяснили, что в собственности у 30-летней гражданки Н. есть земельный участок в предместье Рабочее в Иркутске, который женщина намеревалась продать. На участок был наложен арест, а должнице разъяснили, что землю передадут на реализацию, а деньги от его продажи перечислят на погашение долга, если она самостоятельно его не выплатит. Не желая лишиться имущества, иркутянка оплатила задолженность полностью, после чего вынесенный в отношении участка запрет был снят.