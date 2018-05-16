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07:06 (мск), источник: "Российская газета"

Синоптики сообщили, как долго продлится наступающая жара

Температура на этой неделе будет соответствовать июлю, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В столице она будет стремиться к +30 градусам, к тому же наступят комфортные теплые ночи.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: "Российская газета"

К теплу добавятся дожди и грозы, вполне характерные для мая. Преимущественно это будут кратковременные дожди. В среду воздух прогреется до +27 градусов, но возможен порывистый ветер. Самым дождливым днем обещает стать суббота. Из-за осадков температура понизится на один градус.

До +27 в Санкт-Петербурге, и даже в Заполярье в Мурманске температура повысилась до +24 градусов. Днем 14 мая северная столица установила температурный рекорд — столбики термометров достигли отметки +29,4 градусов.

По прогнозам синоптиков существенного изменения температурного фона в ближайшие дни не предвидится, так что жарой нам наслаждаться как минимум до воскресенья.

А вот на Урале до сих пор сохраняются заморозки. Ночью могут пройти дожди с мокрым снегом. Днем около +10 градусов. Лишь на юге Свердловской области 17 мая может потеплеть до +19 градусов, в Пермском крае, Челябинской и Курганской областях 17 мая до +20 градусов.

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