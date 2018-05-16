Синоптики сообщили, как долго продлится наступающая жара

Источник: "Российская газета"

К теплу добавятся дожди и грозы, вполне характерные для мая. Преимущественно это будут кратковременные дожди. В среду воздух прогреется до +27 градусов, но возможен порывистый ветер. Самым дождливым днем обещает стать суббота. Из-за осадков температура понизится на один градус.

До +27 в Санкт-Петербурге, и даже в Заполярье в Мурманске температура повысилась до +24 градусов. Днем 14 мая северная столица установила температурный рекорд — столбики термометров достигли отметки +29,4 градусов.

По прогнозам синоптиков существенного изменения температурного фона в ближайшие дни не предвидится, так что жарой нам наслаждаться как минимум до воскресенья.