В Челябинске уличный указатель отправляет на «проспект ЛениННа»

Только отгремел скандал с плакатами ко Дню Победы, на которых в дюжине слов нашли 10 ошибок. И вот снова нелепая оплошность — опечатка в фамилии Владимира Ильича. Да прямо на уличном указателе. Челябинец сфотографировал табличку с надписью «проспект Ленинна» и выложил в соцсети. Табличка новенькая, ее только еще собирались повесить на пересечении улиц Худякова и Лесопарковая. Неужели опять никто из рабочих не заметил ошибки?