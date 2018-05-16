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07:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске уличный указатель отправляет на «проспект ЛениННа»

Горожане обсуждают ошибку в соцсетях.

Только отгремел скандал с плакатами ко Дню Победы, на которых в дюжине слов нашли 10 ошибок. И вот снова нелепая оплошность — опечатка в фамилии Владимира Ильича. Да прямо на уличном указателе. Челябинец сфотографировал табличку с надписью «проспект Ленинна» и выложил в соцсети. Табличка новенькая, ее только еще собирались повесить на пересечении улиц Худякова и Лесопарковая. Неужели опять никто из рабочих не заметил ошибки?

— Ну, а как теперь говорят: «смысл же поняли, чего до орфографии-то докапываться?!» — прокомментировала Инна Кутепова.

— Да, действительно ошиблась контора: проспект Леннона. Джона Уинстона. Так теперь должна называться эта улица. В свете переименования источников наследия культурного бытия, — иронизирует Александр Завитаев.

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