Движение автомобилей в районе Садгорода Владивостока временно ограничат
18 мая автолюбителям будет запрещено перемещение по железнодорожным путям.
18 мая автолюбителям будет запрещено перемещение по железнодорожным путям.
18 мая автолюбителям будет запрещено перемещение по железнодорожным путям.
18 мая в связи с ремонтом ж/д путей движение автотранспорта через железнодорожный переезд «Садгород» будет ограничено. Переезд будет закрыт не более, чем на 3 часа.
«Просим принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к неудобствам», — попросили автомобилистов и мотоцикластов Владивостока сотрудники филиала ОАО «РЖД».
Объезд в период ремонтных работ можно будет осуществить в районе остановочного пункта «Спутник».