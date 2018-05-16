Движение автомобилей в районе Садгорода Владивостока временно ограничат

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

18 мая автолюбителям будет запрещено перемещение по железнодорожным путям.

18 мая в связи с ремонтом ж/д путей движение автотранспорта через железнодорожный переезд «Садгород» будет ограничено. Переезд будет закрыт не более, чем на 3 часа.

«Просим принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к неудобствам», — попросили автомобилистов и мотоцикластов Владивостока сотрудники филиала ОАО «РЖД».