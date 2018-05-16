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06:07 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске в очередной раз подорожал бензин

Очередной антирекорд побит. Бензин в Красноярске подорожал почти до 40 рублей за литр. Это уже пятое повышение за месяц.

Источник: Вести - Красноярск

Сегодня сеть заправок «КНП» вывесило шокирующий ценник — 39 рублей за литр самого ходового топлива АИ-92. Очередной удар по карману красноярцев.
— От поездок отказываться не приходится. Но на чем-то другом экономишь.
— В своё время, когда бензин был дешевле, заправлялся 95-ым, сейчас вынужден 92-ым заправляться. Пока машина позволяет.

Пока правоохранители не нашли в скачке цен криминала. В «Красноярскнефтепродукте» заявили, что горючее компания закупает оптом на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге.
«Рост цен на топлива на бирже с января по май составил 27%. Тонна АИ-92 стоила 40 тысяч рублей, а сегодня порядка 52. В случае продолжения роста оптовых цен розничные цены будут также увеличиваться», — сообщила пресс-секретарь АО «Красноярскнефтепродукт» Ирина Румянцева.

Не отстают и другие участники рынка: «Газпромнефть» и «25 часов». Представитель Федерации автовладельцев России Павел Стабров считает повышение сезонным: «Люди достают из гаражей машины, на которых они не ездили зимой. Начинаются дачи, начинаются посадки. Объем поездок возрастает».

Ценники менялись пять раз, начиная с 12 апреля. До Дня космонавтики самый дешевый бензин стоил 37 рублей за литр. Затем он начал взлетать с космической скоростью. Почти каждую неделю заправки прибавляли по тридцать-сорок копеек, пока увеличение цены не достигло 5%. Это вдвое выше темпов инфляции.
Как говорят экономисты, две трети стоимости бензина возвращаются в бюджет в виде акцизов, НДС и других налогов. Это может быть утешением для красноярцев, что их деньги могут пойти на развитие нашего города, например, на строительство новых дорог.

Роман РЫКОВ.

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