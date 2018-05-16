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07:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Аллею в честь матерей заложили в Новосибирской области

А многодетным матерям вручили знак отличия «За материнскую доблесть».

В новосибирском рабочем посёлке Мошково теперь есть аллея в честь матерей, заложили ее 15 мая во время приезда временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова.

Начался визит главы региона с праздника в районном Доме культуры. Здесь он посмотрел экспозицию и интерактивные площадки, а также вручил знак отличия «За материнскую доблесть» 16 многодетным матерям. Уже после участники мероприятия и заложили аллею возле памятника «Мать и дитя войны».

— Сегодня здесь собрались самые разные семьи: совсем молодые и те, которые живут вместе много лет, подавая пример всем остальным; многодетные, у которых уже есть большое счастье, и семьи, где это счастье — рождение детей — только впереди. Все они важны, уважаемы и ценны. Семья — это основа, то, ради чего мы живем, трудимся, берем на себя ответственность, — сказал Травников.

Пресс-служба регионального правительства отмечает, что областной праздник в честь Международного Дня семьи каждый год проходит в новом муниципалитете. Мошково передало эстафету его проведения в 2019 году Бердску.

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