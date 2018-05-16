Два подвижных оперативных штаба помогут Хабаровскому краю в борьбе с огнём

«Автомобили позволят эффективнее распределять силы при ликвидации природных возгораний. Два подвижных оперативных штаба на базе КамАЗ 43118−46 и ГАЗ-33081 прибыли из Московской области. Новые автомобили уже направлены в Комсомольск-на-Амуре и посёлок Березовый Солнечного района», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что оперативные штабы оснащены современной компьютерной техникой, средствами спутниковой и радиосвязи. Это позволяет в местах тушения лесных пожаров обеспечить оперативное взаимодействие авиационных и наземных противопожарных служб, а также поддерживать устойчивую связь с региональной диспетчерской службой лесного хозяйства.

«В регионе уже работают два аналогичных автомобиля. Поставка дополнительных единиц техники позволит эффективнее управлять силами и средствами при ликвидации возгораний, а также вести мониторинг перемещения личного состава и спецтехники в зоне пожаров», — рассказал начальник регионального управления лесами Сергей Андриенко.