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06:30 (мск), источник: Восток Медиа

Два подвижных оперативных штаба помогут Хабаровскому краю в борьбе с огнём

К борьбе с лесными пожарами в Хабаровском крае подключат новую спецтехнику. Два подвижных оперативных штаба поступили в автопарк дальневосточной охраны лесов, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

«Автомобили позволят эффективнее распределять силы при ликвидации природных возгораний. Два подвижных оперативных штаба на базе КамАЗ 43118−46 и ГАЗ-33081 прибыли из Московской области. Новые автомобили уже направлены в Комсомольск-на-Амуре и посёлок Березовый Солнечного района», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что оперативные штабы оснащены современной компьютерной техникой, средствами спутниковой и радиосвязи. Это позволяет в местах тушения лесных пожаров обеспечить оперативное взаимодействие авиационных и наземных противопожарных служб, а также поддерживать устойчивую связь с региональной диспетчерской службой лесного хозяйства.

«В регионе уже работают два аналогичных автомобиля. Поставка дополнительных единиц техники позволит эффективнее управлять силами и средствами при ликвидации возгораний, а также вести мониторинг перемещения личного состава и спецтехники в зоне пожаров», — рассказал начальник регионального управления лесами Сергей Андриенко.

Спецтехника прибыла в Хабаровский край в рамках федерального проекта «Реформирование лесоуправления и мер по борьбе с лесными пожарами в России». Он реализуется в соответствии с соглашением о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития.

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