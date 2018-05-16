Героическая самка леопарда из Приморья удивила ученых

Пятнистая хищница под номером Leo 27 °F оказалась в металлической петле в 2014 году, когда покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Изощренное орудие лова оставило на теле леопарда кровавую рану. Обнаружившие ее на снимках с фотоловушек специалисты «Земли леопарда» были уверены, что надежды на спасение практически нет. Но позже, в 2016 году, пострадавшая кошка вновь оказалась в объективах камер, причем сразу с двумя котятами.

Алекса вновь принесла на свет маленького дальневосточного леопарда. Автоматическая камера запечатлела, как самка проводит по заповедному лесу нового котенка, который, как и его мама, находится в прекрасной форме. Но на этом интересные открытия не закончились.

Анализ данных фотомониторинга также показал, что Алекса судьбе наперекор смогла благополучно вырастить и воспитать предыдущий выводок. Один из ее детенышей, уже взрослый, был зарегистрирован сразу несколькими камерами, после чего получил от специалистов собственные «паспорт» и идентификационный номер — Leo 115 °F .