Работники новосибирского зоопарка «усыновили» трех малышей, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

В настоящее время наши зоологи тропического мира выхаживают трех малышей: большого серого кенгуру, красного вари и сенегальского галаго.

«В прошлом году мы рассказывали, как в зоопарке впервые пришлось выкармливать большого серого кенгуру, потому что самка перестала пускать своего малыша в сумку. В этом году похожий случай уже с другой самкой. Детеныша, который стал совершать краткие вылазки во внешний мир, но возраста самостоятельности еще не достиг, мать вдруг прекратила кормить и в сумку не пустила. Кенгурёнка решено было забрать из семейной группы. Это произошло в конце декабря, детеныш был тогда очень маленьким. И вот уже четыре месяца он, точнее она (это самка) находится среди людей. Назвали малышку Кнопой», — рассказали в зоопарке.

Зоотехник Наталья Булдакова рассказывает: «С нашей Кнопой в первое время мы чувствовали себя мамами новорожденного ребенка. Кормить малышку надо было каждые полтора часа, днем и ночью. Сейчас кормим каждые три часа. Есть особенности искусственного вскармливания кенгуру. Им дают не только молочную смесь, а еще и специальные минеральные смеси. И в одно время их давать нельзя. Поэтому такой график кормления, дневные и ночные дежурства. Как и нашего первого, искусственно выкормленного кенгуренка, чуть позже мы вернем Кнопу в группу».