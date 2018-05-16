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06:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Работники новосибирского зоопарка «усыновили» трех малышей

Зоологи сейчас выхаживают трех малышей: большого серого кенгуру, красного вари и сенегальского галаго, рассказали в пресс-службе зверинца.

Работники новосибирского зоопарка «усыновили» трех малышей, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

В настоящее время наши зоологи тропического мира выхаживают трех малышей: большого серого кенгуру, красного вари и сенегальского галаго.

«В прошлом году мы рассказывали, как в зоопарке впервые пришлось выкармливать большого серого кенгуру, потому что самка перестала пускать своего малыша в сумку. В этом году похожий случай уже с другой самкой. Детеныша, который стал совершать краткие вылазки во внешний мир, но возраста самостоятельности еще не достиг, мать вдруг прекратила кормить и в сумку не пустила. Кенгурёнка решено было забрать из семейной группы. Это произошло в конце декабря, детеныш был тогда очень маленьким. И вот уже четыре месяца он, точнее она (это самка) находится среди людей. Назвали малышку Кнопой», — рассказали в зоопарке.

Зоотехник Наталья Булдакова рассказывает: «С нашей Кнопой в первое время мы чувствовали себя мамами новорожденного ребенка. Кормить малышку надо было каждые полтора часа, днем и ночью. Сейчас кормим каждые три часа. Есть особенности искусственного вскармливания кенгуру. Им дают не только молочную смесь, а еще и специальные минеральные смеси. И в одно время их давать нельзя. Поэтому такой график кормления, дневные и ночные дежурства. Как и нашего первого, искусственно выкормленного кенгуренка, чуть позже мы вернем Кнопу в группу».

Заменить маму в этом плане очень непросто. Но многолетний опыт Новосибирского зоопарка в выхаживании детенышей разных видов показывает, что детеныши приматов хорошо себя чувствуют, если у них возможность держаться за что-то мягкое и теплое. Малыши зарываются в них с удовольствием.

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