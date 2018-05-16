В Перми велосипедист, которого сбила машина МВД, отсудил 100 тысяч рублей

Почти год понадобилось пермскому велосипедисту на то, чтобы отсудить у УМВД России по Пермскому краю моральный вред, причинённый ему в результате ДТП.

В июле 2017 года пермяк двигался на велосипеде по улице Уральская, оглянулся назад, чтобы убедиться, что сзади нет машин, в это время со второстепенной дороги, не предоставив преимущества в движении выехал полицейский автомобиль Газель и совершил наезд на велосипедиста.

В результате аварии пострадавший получил травмы, которые были квалифицированы экспертами как легкий вред здоровью, поэтому выписался он с больничного раньше, чем прошёл 21 день. Однако в суде истец смог доказать, что в результате ДТП он испытал нравственные и физические страдания.