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06:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми велосипедист, которого сбила машина МВД, отсудил 100 тысяч рублей

ДТП произошло на улице Уральской летом прошлого года.

Почти год понадобилось пермскому велосипедисту на то, чтобы отсудить у УМВД России по Пермскому краю моральный вред, причинённый ему в результате ДТП.

В июле 2017 года пермяк двигался на велосипеде по улице Уральская, оглянулся назад, чтобы убедиться, что сзади нет машин, в это время со второстепенной дороги, не предоставив преимущества в движении выехал полицейский автомобиль Газель и совершил наезд на велосипедиста.

В результате аварии пострадавший получил травмы, которые были квалифицированы экспертами как легкий вред здоровью, поэтому выписался он с больничного раньше, чем прошёл 21 день. Однако в суде истец смог доказать, что в результате ДТП он испытал нравственные и физические страдания.

«С учетом представленных доказательств, исходя из требований разумности и справедливости, суд признал за истцом право на взыскание компенсации морального вреда в связи с полученными в результате ДТП телесными повреждениями, — сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми. — В пользу истца присуждена компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей. Решение вступило в законную силу».

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