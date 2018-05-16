В Перми велосипедист, которого сбила машина МВД, отсудил 100 тысяч рублей
ДТП произошло на улице Уральской летом прошлого года.
ДТП произошло на улице Уральской летом прошлого года.
Почти год понадобилось пермскому велосипедисту на то, чтобы отсудить у УМВД России по Пермскому краю моральный вред, причинённый ему в результате ДТП.
В июле 2017 года пермяк двигался на велосипеде по улице Уральская, оглянулся назад, чтобы убедиться, что сзади нет машин, в это время со второстепенной дороги, не предоставив преимущества в движении выехал полицейский автомобиль Газель и совершил наезд на велосипедиста.
В результате аварии пострадавший получил травмы, которые были квалифицированы экспертами как легкий вред здоровью, поэтому выписался он с больничного раньше, чем прошёл 21 день. Однако в суде истец смог доказать, что в результате ДТП он испытал нравственные и физические страдания.
«С учетом представленных доказательств, исходя из требований разумности и справедливости, суд признал за истцом право на взыскание компенсации морального вреда в связи с полученными в результате ДТП телесными повреждениями, — сообщили в