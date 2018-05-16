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06:49 (мск), источник: Вести - Красноярск

Военный городок на улице Малиновского могут продать с молотка

Военный городок на улице Малиновского в Красноярске могут продать с молотка, об этом рассказал руководитель департамента градостроительства Олег Животов. Территория уже много лет заброшена. Тем временем, возгорания в этом районе происходят с подозрительной регулярностью: за два года от огня пострадали около восьми строений бывшей воинской части. Сейчас собственник земли, Министерство обороны, передаёт участок федеральному оператору по реализации земельных участков.

Источник: Вести - Красноярск


«Территория будет реализована Дом.ру через аукцион на федеральной площадке. Победитель этого аукциона берёт на себя обязательства по разработке проекта планировки, в соответствии с которым будет осуществляться строительство», — сообщил руководитель департамента градостроительства Красноярска Олег Животов.

Что в будущем появится на этой территории, пока неизвестно. Также Олег Животов рассказал о предстоящем благоустройстве Театральной площади. За 50 миллионов рублей там восстановят зелёные насаждения, заменят разрушенные ступени, брусчатку и бордюры. Обновят освещение, отремонтируют фонтан. В августе на нижнем ярусе площади возобновят строительство гостиницы, фундамент которой много лет заброшен. Кроме того, в департаменте решается судьба летних кафе на виадуке через улицу Дубровинского.

«Учитывая знаковость самой и территории, и объекта, мы настаиваем и достаточно тверды в своих намерениях этого достичь, чтобы это безобразие было либо приведено в совершенно другие качественные характеристики, либо вообще исчезли с этого объекта», — добавил Олег Животов.

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