Военный городок на улице Малиновского могут продать с молотка



«Территория будет реализована Дом.ру через аукцион на федеральной площадке. Победитель этого аукциона берёт на себя обязательства по разработке проекта планировки, в соответствии с которым будет осуществляться строительство», — сообщил руководитель департамента градостроительства Красноярска Олег Животов.



Что в будущем появится на этой территории, пока неизвестно. Также Олег Животов рассказал о предстоящем благоустройстве Театральной площади. За 50 миллионов рублей там восстановят зелёные насаждения, заменят разрушенные ступени, брусчатку и бордюры. Обновят освещение, отремонтируют фонтан. В августе на нижнем ярусе площади возобновят строительство гостиницы, фундамент которой много лет заброшен. Кроме того, в департаменте решается судьба летних кафе на виадуке через улицу Дубровинского.