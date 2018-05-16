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07:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич Коненко создал к ЧМ-2018 комара-футболиста

Также художник вырезал из зернышка крошечного мальчика с мячом.

Источник: Анатолий Коненко

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко в предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России, уже подготовился. Этому грандиозному спортивному событию он посвятил свои новые работы.

Художник признается: на микроспопических композициях он руку набил давно — гораздо сложнее было найти материал для воплощения идеи. Дело в том, что футболистом, по его замыслу, стал комар.

— В марте комаров найти в нашем регионе очень трудно, так что занимались ловлей насекомых. Но, скажу вам, комар нам достойный попался, можно сказать, спортивный — крупный, настоящий футболист. Футбольный мяч выточен из бивня мамонта, его размер — 2,18 миллиметра. А еще к чемпионату мира по футболу я изготовил фигурку будущего футболиста из пшеничного зернышка, объяснил «Омскрегиону» Коненко.

Вторая работа мальчик ростом всего 4,2 миллиметра. Он вырезан из пшеничного зернышка. На практике оказалось, что оно очень хрупкое, поэтому над созданием микроскульптуры пришлось потрудиться.

Оценить результат целого месяца работы художника можно на выставке, посвященной чемпионату мира по футболу, в историческом парке «Россия — моя история».

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