Стандарт оказания акушерско-гинекологической помощи утвержден в РК
Приказом министра здравоохранения Казахстана от 16 апреля 2018 года утвержден Стандарт организации оказания
Приказом министра здравоохранения Казахстана от 16 апреля 2018 года утвержден Стандарт организации оказания
Так, медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и женщинам вне беременности во всех возрастных группах в организациях системы здравоохранения предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
Лекарственное обеспечение беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных в рамках ГОБМП предоставляется на основании лекарственных формуляров, утвержденных Минздравом.
Основными направлениями деятельности медицинских организаций, оказывающих
Оказание
Оказание
Как отмечается, при обнаружении фактов насилия и телесных повреждений пострадавшим оказывается
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 мая).