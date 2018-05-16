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08:01 (мск), источник: Zakon.kz

Стандарт оказания акушерско-гинекологической помощи утвержден в РК

Приказом министра здравоохранения Казахстана от 16 апреля 2018 года утвержден Стандарт организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и женщинам вне беременности во всех возрастных группах в организациях системы здравоохранения предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Лекарственное обеспечение беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных в рамках ГОБМП предоставляется на основании лекарственных формуляров, утвержденных Минздравом.

Основными направлениями деятельности медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь, являются:

  • оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг женщинам в период беременности, родов и послеродового периода, а также гинекологической помощи;
  • проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;
  • предоставление услуг по планированию семьи женщинам репродуктивного возраста.

Оказание акушерско-гинекологической помощи осуществляется в следующих формах:

  • амбулаторно-поликлинической помощи (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения): первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и консультативно-диагностической помощи (КДП);
  • стационарозамещающей помощи (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
  • стационарной помощи (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
  • скорой медицинской помощи;
  • санитарной авиации.
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Акушерско-гинекологическая помощь женщинам осуществляется в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического и стационарного уровней врачами по специальности «Акушерство-гинекология (гинекология детская, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной специальности)», средними медицинскими работниками (акушер, акушер общей практики), «Лечебное дело (фельдшер, фельдшер общей практики)», «Сестринское дело (медицинская сестра/брат, медицинская сестра/брат общей практики, специализированная медицинская сестра/брат)».

Оказание акушерско-гинекологической помощи беременным, роженицам, родильницам и гинекологическим больным всех возрастов проводится в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения, утвержденными Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

Как отмечается, при обнаружении фактов насилия и телесных повреждений пострадавшим оказывается лечебно-профилактическая помощь, проводится медицинская реабилитация. При этом извещаются органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 мая).

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