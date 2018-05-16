Тысячи новосибирцев жалуются на укусы клещей в мае 2018

По словам медиков, чаще обращаются те, кто не ставил уколы. Симптомы после укуса клеща очень схожи с простудным заболеванием в тяжелой форме, и точный диагноз дает только анализ крови.
В этом году врачи намерены привить почти 300 тысяч человек. Вакцинацию прошла только половина из запланированных пациентов. Врачи отмечают, что препаратов в этом году достаточно, поставить укол можно в любой поликлинике бесплатно.
«Оптимальный период — осень, весна. Прививки делаются круглый год с обязательным условием, чтобы человек в течение двух недель после первой и второй прививки не встретился с клещом», — говорит врач-эпидемиолог городской клинической поликлиники № 1 Ольга Захваткина.