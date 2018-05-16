Тысячи новосибирцев жалуются на укусы клещей в мае 2018

По словам медиков, чаще обращаются те, кто не ставил уколы. Симптомы после укуса клеща очень схожи с простудным заболеванием в тяжелой форме, и точный диагноз дает только анализ крови.

В этом году врачи намерены привить почти 300 тысяч человек. Вакцинацию прошла только половина из запланированных пациентов. Врачи отмечают, что препаратов в этом году достаточно, поставить укол можно в любой поликлинике бесплатно.

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