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07:35 (мск), источник: VN.ru

Тысячи новосибирцев жалуются на укусы клещей в мае 2018

Тысячи новосибирцев обратились в больницы после укуса клещей. По словам специалистов, в сезон активности членистоногих спрос на прививки вырос в разы. Врачи зарегистрировали два случая заражения энцефалитом, сейчас пациенты находятся в инфекционной больнице.

По словам медиков, чаще обращаются те, кто не ставил уколы. Симптомы после укуса клеща очень схожи с простудным заболеванием в тяжелой форме, и точный диагноз дает только анализ крови.

В этом году врачи намерены привить почти 300 тысяч человек. Вакцинацию прошла только половина из запланированных пациентов. Врачи отмечают, что препаратов в этом году достаточно, поставить укол можно в любой поликлинике бесплатно.

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«Оптимальный период — осень, весна. Прививки делаются круглый год с обязательным условием, чтобы человек в течение двух недель после первой и второй прививки не встретился с клещом», — говорит врач-эпидемиолог городской клинической поликлиники № 1 Ольга Захваткина.

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