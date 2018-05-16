Ночь музеев-2018 в Новосибирске: программа, цены и «фишечки»

Источник: VN.ru

19 мая 2018 года новосибирцев ждет более 70 площадок для знаний и развлечений, каждая из которых по-своему необычна и интересна.

«Мы видим, как быстро растет количество людей, которые стремятся познать музей и познакомиться с музейными коллекциями в нетрадиционное время. И каждый год к нашей акции присоединяется все больше не только музеев, но и других площадок — театров, библиотек, и многих других культурно-досуговых учреждений, — говорит исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников. — Такими нетрадиционными способами мы стараемся разогреть интерес молодых людей, потому что одна из наших главных задач — чтобы как можно больше молодежи ходило в музеи, знакомилось с выставками и приобщалось к искусству. Надеюсь, что, несмотря на хоккейный матч, который пройдет 19 мая вечером, все-таки новосибирцы предпочтут смотреть музейные коллекции».

Двери храмов культуры и знаний будут открыты для посетителей до поздней ночи, к тому же каждая площадка подогреть интерес своих гостей особыми развлечениями. Чем нас удивят музейщики на сей раз?

Краеведческий музей (Красный проспект, 23), 18:00 — 01:00. Вход бесплатный.

Каждые полчаса на выставки и постоянные экспозиции для всех гостей музея — бесплатная экскурсия.

18:30 — Концерт трио Владимира Хуторного.

18:30 — Торжественное открытие фотовыставки Антона Веселова «Свои люди».

19:30 — Торжественное открытие выставки «Мистический Байкал».

18:30 — 19:30 — Музыкальная программа (залы второго этажа).

Новосибирская филармония, Государственный концертный зал им. Каца (Красный проспект, 18/1). 21:00 — 23:00.

С 21:00 до 23:00 — программа «Тайны концертного зала» в Новосибирской филармонии. На сцене выступят: ансамбль солистов «Новосибирская камерата», фортепианный дуэт Геннадий Пыстин — Дмитрий Карпов, джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», фольклорный ансамбль «Рождество», а также солисты Новосибирской филармонии.

Весь вечер посетителей ожидают экскурсии по концертным залам им. Каца, мастер-класс по изготовлению альбома «с видами города», множество интерактивных площадок, а на втором этаже филармонии можно будет научиться петь или играть на необычном музыкальном инструменте. Как звучит музыка, которую нельзя услышать, и зачем музыканты ходят в спортивный зал — об этом по секрету расскажут артисты Театра моды и оперный певец Алексей Крыжановский. А гвоздем программы станет покрытая тайной встреча с неким гостем, чье имя до последнего держится в строжайшем секрете.

Новосибирский Государственный художественный музей (Красный проспект, 5, ул. Свердлова, 10). 20:00 — 01:00.

На постоянную экспозицию полный билет стоит 150 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам — 75 рублей, дошкольникам — 30 рублей. На выставки полный билет — 300 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам — 150 рублей, дошкольникам — 75 рублей.

Десятки мастер-классов от традиционного прикладного творчества до современного изобразительного искусства, конкурсы, викторины и концерты. Ночным посетителям будет доступны к ознакомлению и недавно привезенные из Москвы шедевры Третьяковской галереи, и новые выставки из частных коллекций.

19:30 — 22:30 — Костюмированные фотосессии «Назад в СССР» и «Подмосковные вечера».

21:30 — 22:30 — Джазовый концерт.

23:15 — 00:15 — Концерт Новосибирского гитарного квартета.

Музей мировой погребальной культуры (п. Восход, ул. Военторговская, 4/16 (рядом с Парком памяти Новосибирского крематория). Вход 500/350 рублей.

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Храбрецов, рискнувших прийти в Музей смерти ночью, ждет множество необычного: история Первой мировой Войны, жизни и смерти Владимира Ленина, ответ на вопрос: «Что происходит с телом после смерти?», восковые фигуры, конкурс двойников известных личностей и розыгрыш модного смартфона. Правда, за вход придется заплатить 500 рублей для взрослого и 350 для льготника.

Кинотеатр «Победа» (Ленина, 7), 12:00 — 00:00. Вход 200 руб.

В программе — пять документальных фильмов с субтитрами о музеях, коллекционерах и творцах, которые позволят по-новому взглянуть на культуру ХХ века.

13.00 — документальное кино «Музей Орсе».

14.10 — документальное кино «Семейство Стайн. Становление современного искусства».

15.20 — документальное кино «Анри Руссо или расцвет современного искусства».

16.30 — документальное кино «Скандальные импрессионисты».

17.40 — документальное кино «Роден: divino#inferno».

Музей природы (Вокзальная магистраль, 11), 22:00 — 07:00. Вход — 1200 рублей (предварительная запись по телефону).

Музей природы впервые позволит остаться в экспозиционных залах до утра. С вечера посетителей накормят ужином, выдадут спальники и пледы, а с утра напоят кофе. Развлечься здесь тоже предлагают не самым тривиальным способом — сыграть в «бабки» костями первобытных бизонов, поизучать палеонтологические находки и даже встретиться с таксидермистом, а после сыграть в «натуральный квиз» и послушать байки опытных путешественников и ученых. Стоимость такой ночевки — 1200 рублей.

Количество мест ограничено размерами музея, по словам директора Новосибирского Государственного краеведческого музея Андрея Шаповалова, еще осталось в наличии около 20 свободных мест.

Исторический парк «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24), 17:00 — 00:00. Вход бесплатный.

Помимо четырех постоянных экспозиций, расположившихся на трех этажах отреставрированного здания постройки начала ХХ века, посетителей мультимедийного парка ждет выставочный проект «Диковины из фондов», а с 18:00 — 21:00 — выступление музыкального ансамбля «Ретро».

Музей Новосибирска (Обская, 4, парк «Городское начало»), вход в музей — 50 рублей, площадки в парке — бесплатно.

18:00 — 21:00 — в парке «Городское начало» выставки и фотозоны, посвященные 300-летию полиции России, выставка полицейской ретро-техники и фото в форме сотрудников полиции для всех желающих примерить на себя личину стражей правопорядка.

Сфотографироваться можно и с сотрудниками, одетыми в форму советских милиционеров. На «Блошином рынке» можно купить исторические предметы из-под полы коллекционеров. Каждый посетитель набережной сможет отчеканить монету с символом «Ночь в музее-2018» и взять ее на память, а любители пеших прогулок насладятся экскурсиями по обновленной Михайловской набережной в сопровождении опытных гидов Константина Голодяева и Евгении Шаталовой.

21:00 — 22:15 — «Лекции под мостом» с Антоном Веселовым, который расскажет о судоходстве на Оби и энергии воды.

22:20 — 00:00 — Театрализованное шоу с фейерверком у пролета первого железнодорожного моста. Апофеозом станет паровоз начала 50-х годов, который пройдет через железнодорожный мост и даст несколько гудков.

Музей Счастья (ул. 1905 года, 13). 14:00 — 00:00. Вход — 300 рублей для взрослых, 200 рублей для детей.

Экскурсии по «счастью» разных стран и народов, в процессе которых можно будет загадать желание с помощью необычных музейных экспонатов. Вернуться в счастливое детство здесь помогут диафильмы и дворовые игры 60−70-х годов. А любителей музыки научат играть на тибетской поющей чаше, африканской калимбе, тибетской флейте и детских гуслях времен СССР. Через «Почту счастья» можно отправить в любой конец света «письма счастья», а под конец получить от музея глиняный талисман — кусочек счастья на 100 лет.

Музей связи Сибири (ул. Советская, 33), 14:00 — 22:00. Вход 50 рублей, дети до 6 лет бесплатно.

Старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала XX века ждут любителей поглазеть на раритетные технические средства связи. Квест-путешествие по постоянной экспозиции с говорящим названием «Переполох в музее» — в качестве бонуса для всех посетителей музея связи.

Новосибирский планетарий (ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1) 17:00 — 00:00. Вход — 350 рублей.

22:00 — «Звездная ночь в планетарии» со смотровой площадки на башне Фуко, интерактивные лекции и ростовые куклы.

20:00 — 23:30 — Просмотр полнокупольных фильмов.

Контактный зоопарк «Лесное посольство» (ул. Дуси Ковальчук, 179/3). 20:00 — 01:00. Вход — 250 рублей, дети до 3 лет бесплатно.

В начале каждого часа в зоопарке будут проводится экскурсии, но покажут посетителям не милых пушистых зверьков, которых так и хочется потискать, а ползучих, летающих и неприятных животных — жаб, мадагаскарских тараканов, змей, крыс, пауков и прочих гадов. «Фу, какая гадость!» или вся правда о тех, кого не любят — так называется программа одной из площадок Ночи в музее. Экскурсоводы постараются развеять страхи рассказами, откуда берутся фобии, предрассудки и суеверия о гадких животных, и позволят сделать фотографии с ними на память.

Культурно-исторический центр «Музей Солнца» (Красный проспект, 165/1). 17:00 — 00:00. Вход бесплатный, экскурсия — 50 рублей.

Сыграть на древних тибетских музыкальных инструментах или примерить на себя головные уборы индейцев и индийцев предлагает Музей Солнца. Повращать молитвенный барабан, увидеть языческие статуи и загадать желание здесь тоже представляется возможным. С археологическими артефактами и историческими реконструкциями храмов, солнечных знаков и прочих древностей посетителей ознакомят экскурсоводы за символические 50 рублей.

Coca-Cola HBC Russia (проезд Автомобилистов, 8) 18:00 — 00:00. Вход бесплатный по предварительной записи.

Экскурсия по музею одного из самых популярных напитков — сувениры, постеры и раритетные баночки с необычными вкусами газированной воды. Посетители увидят факел Олимпийского огня «Сочи-2014» и смогут сделать с ним фото на память, если не побывали на самой Олимпиаде. Самым приятным, пожалуй, станет дегустация напитков, розлив которых также покажут посетителям музея, а после проведут викторину для экскурсантов.

«Первый театр» (лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161). 19:00 — 22:00. Цена билетов — 400−600 рублей. 18+