Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одна страна захотела восстановить отношения с Россией
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Гуф признался в любви Кети Топурия
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: США предрекли возвращение Крыма Украине
Беспилотник США обнаружили недалеко от Белгорода
Почему победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
Порошенко рассказал о пользе моста в Крым
В Екатеринбурге охранник ТЦ избил подростка с инвалидностью
Шизофрения меняет не только мозг
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
07:33 (мск), источник: VN.ru

Ночь музеев-2018 в Новосибирске: программа, цены и «фишечки»

19 мая в Новосибирске в десятый раз состоится традиционная акция «Ночь музеев», так полюбившаяся горожанам. Первая музейная ночь прошла в 2009 году. Тогда в шести музеях побывало около шести тысяч человек. А в прошлом году около 40 тысяч горожан посетили почти 60 выставочно-развлекательных площадок — это и кино, и театры, и библиотеки, и, конечно, музеи.

Источник: VN.ru

19 мая 2018 года новосибирцев ждет более 70 площадок для знаний и развлечений, каждая из которых по-своему необычна и интересна.

«Мы видим, как быстро растет количество людей, которые стремятся познать музей и познакомиться с музейными коллекциями в нетрадиционное время. И каждый год к нашей акции присоединяется все больше не только музеев, но и других площадок — театров, библиотек, и многих других культурно-досуговых учреждений, — говорит исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников. — Такими нетрадиционными способами мы стараемся разогреть интерес молодых людей, потому что одна из наших главных задач — чтобы как можно больше молодежи ходило в музеи, знакомилось с выставками и приобщалось к искусству. Надеюсь, что, несмотря на хоккейный матч, который пройдет 19 мая вечером, все-таки новосибирцы предпочтут смотреть музейные коллекции».

Двери храмов культуры и знаний будут открыты для посетителей до поздней ночи, к тому же каждая площадка подогреть интерес своих гостей особыми развлечениями. Чем нас удивят музейщики на сей раз?

Краеведческий музей (Красный проспект, 23), 18:00 — 01:00. Вход бесплатный.

Каждые полчаса на выставки и постоянные экспозиции для всех гостей музея — бесплатная экскурсия.

Читайте также
Ночь музеев-2018 в Новосибирске — программа

18:30 — Концерт трио Владимира Хуторного.

18:30 — Торжественное открытие фотовыставки Антона Веселова «Свои люди».

19:30 — Торжественное открытие выставки «Мистический Байкал».

18:30 — 19:30 — Музыкальная программа (залы второго этажа).

Новосибирская филармония, Государственный концертный зал им. Каца (Красный проспект, 18/1). 21:00 — 23:00.

С 21:00 до 23:00 — программа «Тайны концертного зала» в Новосибирской филармонии. На сцене выступят: ансамбль солистов «Новосибирская камерата», фортепианный дуэт Геннадий Пыстин — Дмитрий Карпов, джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», фольклорный ансамбль «Рождество», а также солисты Новосибирской филармонии.

Весь вечер посетителей ожидают экскурсии по концертным залам им. Каца, мастер-класс по изготовлению альбома «с видами города», множество интерактивных площадок, а на втором этаже филармонии можно будет научиться петь или играть на необычном музыкальном инструменте. Как звучит музыка, которую нельзя услышать, и зачем музыканты ходят в спортивный зал — об этом по секрету расскажут артисты Театра моды и оперный певец Алексей Крыжановский. А гвоздем программы станет покрытая тайной встреча с неким гостем, чье имя до последнего держится в строжайшем секрете.

Новосибирский Государственный художественный музей (Красный проспект, 5, ул. Свердлова, 10). 20:00 — 01:00.

На постоянную экспозицию полный билет стоит 150 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам — 75 рублей, дошкольникам — 30 рублей. На выставки полный билет — 300 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам — 150 рублей, дошкольникам — 75 рублей.

Десятки мастер-классов от традиционного прикладного творчества до современного изобразительного искусства, конкурсы, викторины и концерты. Ночным посетителям будет доступны к ознакомлению и недавно привезенные из Москвы шедевры Третьяковской галереи, и новые выставки из частных коллекций.

19:30 — 22:30 — Костюмированные фотосессии «Назад в СССР» и «Подмосковные вечера».

21:30 — 22:30 — Джазовый концерт.

23:15 — 00:15 — Концерт Новосибирского гитарного квартета.

Музей мировой погребальной культуры (п. Восход, ул. Военторговская, 4/16 (рядом с Парком памяти Новосибирского крематория). Вход 500/350 рублей.

Читайте также
Поиск культурных волонтеров начали сотрудники Музея Новосибирска

Храбрецов, рискнувших прийти в Музей смерти ночью, ждет множество необычного: история Первой мировой Войны, жизни и смерти Владимира Ленина, ответ на вопрос: «Что происходит с телом после смерти?», восковые фигуры, конкурс двойников известных личностей и розыгрыш модного смартфона. Правда, за вход придется заплатить 500 рублей для взрослого и 350 для льготника.

Кинотеатр «Победа» (Ленина, 7), 12:00 — 00:00. Вход 200 руб.

В программе — пять документальных фильмов с субтитрами о музеях, коллекционерах и творцах, которые позволят по-новому взглянуть на культуру ХХ века.

13.00 — документальное кино «Музей Орсе».

14.10 — документальное кино «Семейство Стайн. Становление современного искусства».

15.20 — документальное кино «Анри Руссо или расцвет современного искусства».

16.30 — документальное кино «Скандальные импрессионисты».

17.40 — документальное кино «Роден: divino#inferno».

Музей природы (Вокзальная магистраль, 11), 22:00 — 07:00. Вход — 1200 рублей (предварительная запись по телефону).

Музей природы впервые позволит остаться в экспозиционных залах до утра. С вечера посетителей накормят ужином, выдадут спальники и пледы, а с утра напоят кофе. Развлечься здесь тоже предлагают не самым тривиальным способом — сыграть в «бабки» костями первобытных бизонов, поизучать палеонтологические находки и даже встретиться с таксидермистом, а после сыграть в «натуральный квиз» и послушать байки опытных путешественников и ученых. Стоимость такой ночевки — 1200 рублей.

Количество мест ограничено размерами музея, по словам директора Новосибирского Государственного краеведческого музея Андрея Шаповалова, еще осталось в наличии около 20 свободных мест.

Исторический парк «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24), 17:00 — 00:00. Вход бесплатный.

Помимо четырех постоянных экспозиций, расположившихся на трех этажах отреставрированного здания постройки начала ХХ века, посетителей мультимедийного парка ждет выставочный проект «Диковины из фондов», а с 18:00 — 21:00 — выступление музыкального ансамбля «Ретро».

Музей Новосибирска (Обская, 4, парк «Городское начало»), вход в музей — 50 рублей, площадки в парке — бесплатно.

18:00 — 21:00 — в парке «Городское начало» выставки и фотозоны, посвященные 300-летию полиции России, выставка полицейской ретро-техники и фото в форме сотрудников полиции для всех желающих примерить на себя личину стражей правопорядка.

Сфотографироваться можно и с сотрудниками, одетыми в форму советских милиционеров. На «Блошином рынке» можно купить исторические предметы из-под полы коллекционеров. Каждый посетитель набережной сможет отчеканить монету с символом «Ночь в музее-2018» и взять ее на память, а любители пеших прогулок насладятся экскурсиями по обновленной Михайловской набережной в сопровождении опытных гидов Константина Голодяева и Евгении Шаталовой.

21:00 — 22:15 — «Лекции под мостом» с Антоном Веселовым, который расскажет о судоходстве на Оби и энергии воды.

22:20 — 00:00 — Театрализованное шоу с фейерверком у пролета первого железнодорожного моста. Апофеозом станет паровоз начала 50-х годов, который пройдет через железнодорожный мост и даст несколько гудков.

Музей Счастья (ул. 1905 года, 13). 14:00 — 00:00. Вход — 300 рублей для взрослых, 200 рублей для детей.

Экскурсии по «счастью» разных стран и народов, в процессе которых можно будет загадать желание с помощью необычных музейных экспонатов. Вернуться в счастливое детство здесь помогут диафильмы и дворовые игры 60−70-х годов. А любителей музыки научат играть на тибетской поющей чаше, африканской калимбе, тибетской флейте и детских гуслях времен СССР. Через «Почту счастья» можно отправить в любой конец света «письма счастья», а под конец получить от музея глиняный талисман — кусочек счастья на 100 лет.

Музей связи Сибири (ул. Советская, 33), 14:00 — 22:00. Вход 50 рублей, дети до 6 лет бесплатно.

Старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала XX века ждут любителей поглазеть на раритетные технические средства связи. Квест-путешествие по постоянной экспозиции с говорящим названием «Переполох в музее» — в качестве бонуса для всех посетителей музея связи.

Новосибирский планетарий (ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1) 17:00 — 00:00. Вход — 350 рублей.

22:00 — «Звездная ночь в планетарии» со смотровой площадки на башне Фуко, интерактивные лекции и ростовые куклы.

20:00 — 23:30 — Просмотр полнокупольных фильмов.

Контактный зоопарк «Лесное посольство» (ул. Дуси Ковальчук, 179/3). 20:00 — 01:00. Вход — 250 рублей, дети до 3 лет бесплатно.

В начале каждого часа в зоопарке будут проводится экскурсии, но покажут посетителям не милых пушистых зверьков, которых так и хочется потискать, а ползучих, летающих и неприятных животных — жаб, мадагаскарских тараканов, змей, крыс, пауков и прочих гадов. «Фу, какая гадость!» или вся правда о тех, кого не любят — так называется программа одной из площадок Ночи в музее. Экскурсоводы постараются развеять страхи рассказами, откуда берутся фобии, предрассудки и суеверия о гадких животных, и позволят сделать фотографии с ними на память.

Культурно-исторический центр «Музей Солнца» (Красный проспект, 165/1). 17:00 — 00:00. Вход бесплатный, экскурсия — 50 рублей.

Сыграть на древних тибетских музыкальных инструментах или примерить на себя головные уборы индейцев и индийцев предлагает Музей Солнца. Повращать молитвенный барабан, увидеть языческие статуи и загадать желание здесь тоже представляется возможным. С археологическими артефактами и историческими реконструкциями храмов, солнечных знаков и прочих древностей посетителей ознакомят экскурсоводы за символические 50 рублей.

Coca-Cola HBC Russia (проезд Автомобилистов, 8) 18:00 — 00:00. Вход бесплатный по предварительной записи.

Экскурсия по музею одного из самых популярных напитков — сувениры, постеры и раритетные баночки с необычными вкусами газированной воды. Посетители увидят факел Олимпийского огня «Сочи-2014» и смогут сделать с ним фото на память, если не побывали на самой Олимпиаде. Самым приятным, пожалуй, станет дегустация напитков, розлив которых также покажут посетителям музея, а после проведут викторину для экскурсантов.

«Первый театр» (лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161). 19:00 — 22:00. Цена билетов — 400−600 рублей. 18+

Спектакль Дмитрия Богославского и Евгения Корняга повествует о судьбе четырех щенят овчарки Блонди, принадлежавшей печально известному диктатору ХХ века Адольфу Гитлеру. Собака была умерщвлена вместе со своим хозяином, а щенки остались, они рассуждают о боли, свете и любви, они страдают, радуются и пытаются жить.

Все новости региона
Подростка-отшельника нашли в лесу под Новосибирском
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
В Китае лобовое стекло самолета вылетело на высоте 10 км
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь