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08:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

Качество воздуха в Алматы ухудшается с каждым годом — в чем причины

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. В Алматы основной экологической проблемой является загрязнение воздуха. Об источниках загрязнения атмосферы рассказало экологическое общество «Зеленое спасение».

Источник: Sputniknews.kz

По информации РГП «Казгидромет», по показателю «Индекс загрязнения атмосферы» за 2017 год качество воздуха Алматы характеризовалось повышенным уровнем загрязнения, а в первом квартале 2018 года — высоким уровнем.

«Источники загрязнения атмосферы делятся на три основные группы: промышленные предприятия, автомобильный транспорт и частный сектор. До сих пор нет точных данных о вкладе этих групп в загрязнение атмосферы города», — говорится на сайте общества.

Точные данные о выбросах загрязняющих веществ можно получить только по стационарным источникам (дымовые трубы, аэрационные фонари, вентиляционные шахты и другое). По данным департамента статистики Алматы, в 2016 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составили 38,8 тысячи тонн.

«Объемы выбросов от автотранспорта в соответствии со статьей 28 Экологического кодекса РК не подлежат учету. Есть только примерные данные, рассчитанные в рамках различных научных исследований. В соответствии с ними выбросы от автомобильного транспорта составляют более 190 тысяч тонн вредных веществ в год. Также не подлежат нормированию и учету выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от домов частного жилого сектора», — сообщила организация «Зеленое спасение».

По информации акимата, на данный момент в Алматы свыше 95% частного жилого сектора газифицировано, из них порядка 7000 домов имеют доступ к газоснабжению, но не подключены, 7798 домов (5%) не газифицированы. Также встречаются дома, которые подключены к единой городской газовой сети, но отапливаются твердым топливом.

Главная причина, почему люди не подключаются к центральной газовой сети — высокая цена на подключение. Городские власти планируют, что к 2019 году в городе будет 100% газификация жилого сектора.

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