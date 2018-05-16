Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: США предрекли возвращение Крыма Украине
Беспилотник США обнаружили недалеко от Белгорода
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
В Екатеринбурге охранник ТЦ избил подростка с инвалидностью
Шизофрения меняет не только мозг
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
07:38 (мск), источник: VLADNEWS

В первый день лета из Владивостока в Корею отправится паром

Маршрут должен значительно расширить туристический обмен между странами.

1 июня начнётся паромное сообщение между Владивостоком и южнокорейским портом Сокчо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

По мнению главы региона, маршрут должен значительно расширить туристический обмен между Приморьем и Республикой Корея.

Стоит отметить, что за 2017 год Приморье посетило более 100 тысяч граждан из Республики Корея.

Также Тарасенко отметил, что на долю Республики Корея по итогам 2017 года приходится 17% внешнеторгового оборота Приморья. В прошлом году торговый оборот с этой страной увеличился на 24% и составил более 1,133 млрд долларов. А экспорт вырос на 10% за счет увеличения поставок нефтепродуктов, рыбной продукции, металлов и изделий из них. Импорт вырос в 1,5 раза за счет поставок из Республики Корея в Приморский край машин, оборудования.

В настоящее время в Приморье работает 50 предприятий с южнокорейским капиталом, шесть из них — резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток. Общий объем южнокорейских инвестиций в экономику края в 2017 году составил более 100 млн долларов.

Все новости региона
 На Приморье 17 мая обрушится новый циклон ...
Путин хочет увидеть список Медведева ...
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
В Китае лобовое стекло самолета вылетело на высоте 10 км
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь