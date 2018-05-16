В первый день лета из Владивостока в Корею отправится паром

Также Тарасенко отметил, что на долю Республики Корея по итогам 2017 года приходится 17% внешнеторгового оборота Приморья. В прошлом году торговый оборот с этой страной увеличился на 24% и составил более 1,133 млрд долларов. А экспорт вырос на 10% за счет увеличения поставок нефтепродуктов, рыбной продукции, металлов и изделий из них. Импорт вырос в 1,5 раза за счет поставок из Республики Корея в Приморский край машин, оборудования.