В первый день лета из Владивостока в Корею отправится паром
Маршрут должен значительно расширить туристический обмен между странами.
Маршрут должен значительно расширить туристический обмен между странами.
1 июня начнётся паромное сообщение между Владивостоком и южнокорейским портом Сокчо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
По мнению главы региона, маршрут должен значительно расширить туристический обмен между Приморьем и Республикой Корея.
Стоит отметить, что за 2017 год Приморье посетило более 100 тысяч граждан из Республики Корея.
В настоящее время в Приморье работает 50 предприятий с южнокорейским капиталом, шесть из них — резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток. Общий объем южнокорейских инвестиций в экономику края в 2017 году составил более 100 млн долларов.