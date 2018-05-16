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07:42 (мск), источник: НИА Красноярск

В детских садах Иркутска появится более 600 дополнительных мест

В 2018 году в детских садах Иркутска появится более 600 дополнительных мест за счет строительства и капитального ремонта социальных объектов. До конца лета работы будут завершены и учреждения смогут принять воспитанников. Об этом мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким в ходе рабочего выезда.

Источник: НИА Красноярск

Глава областного центра Дмитрий Бердников дал поручение представителям подрядных организаций в ближайшее время доукомплектовать детские сады всем необходимым, устранить замечания и закончить основные работы по благоустройству территорий.

«Строительство социальных объектов должно идти качественно и на высоком уровне. Мы контролируем каждый этап проведения работ. Иркутяне ждут эти объекты!», — подчеркнул мэр. В новом детском саду на улице Байкальская завершены работы по устройству фасада, внутренним сантехническим и вентиляционным системам, проведены отделочные работы и монтаж внутренних сетей электроснабжения. В настоящее время идет благоустройство прилегающей территории: там будут располагаться детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, теневые навесы. В здании детского сада на 110 мест предусмотрены: спортивный и музыкальный залы, комната природы, компьютерный класс, кабинет логопеда, психолога, пищеблок и медицинский кабинет.

В детсаду № 119 на улице Флюкова в рамках капитального ремонта завершены работы по внутренним инженерным коммуникациям, устройству фасада, а также отделочные работы. Кроме этого, проведен монтаж наружных эвакуационных лестниц, устройство ограждения территории и проведено благоустройство. Завершаются работы по внутренним вентиляционным системам и ремонту овощехранилища. Капитальный ремонт также проводится в детском саду № 77 на бульваре Рябикова. На объекте завершаются работы по внутренним инженерным системам водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, завершается устройство фасада, а также внутренних отделочных работ. Специалисты приступили к благоустройству территории.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, в текущем году запланировано начать строительство еще пяти новых детских садов. Работы уже начались на объектах, расположенных на улице Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке. Кроме этого, планируется начать строительство детских садов на улицах Касаткина и Сосновая, продолжится возведение детсада на улице Зимняя.

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