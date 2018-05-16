В детских садах Иркутска появится более 600 дополнительных мест

Источник: НИА Красноярск

Глава областного центра Дмитрий Бердников дал поручение представителям подрядных организаций в ближайшее время доукомплектовать детские сады всем необходимым, устранить замечания и закончить основные работы по благоустройству территорий.

«Строительство социальных объектов должно идти качественно и на высоком уровне. Мы контролируем каждый этап проведения работ. Иркутяне ждут эти объекты!», — подчеркнул мэр. В новом детском саду на улице Байкальская завершены работы по устройству фасада, внутренним сантехническим и вентиляционным системам, проведены отделочные работы и монтаж внутренних сетей электроснабжения. В настоящее время идет благоустройство прилегающей территории: там будут располагаться детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, теневые навесы. В здании детского сада на 110 мест предусмотрены: спортивный и музыкальный залы, комната природы, компьютерный класс, кабинет логопеда, психолога, пищеблок и медицинский кабинет.

В детсаду № 119 на улице Флюкова в рамках капитального ремонта завершены работы по внутренним инженерным коммуникациям, устройству фасада, а также отделочные работы. Кроме этого, проведен монтаж наружных эвакуационных лестниц, устройство ограждения территории и проведено благоустройство. Завершаются работы по внутренним вентиляционным системам и ремонту овощехранилища. Капитальный ремонт также проводится в детском саду № 77 на бульваре Рябикова. На объекте завершаются работы по внутренним инженерным системам водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, завершается устройство фасада, а также внутренних отделочных работ. Специалисты приступили к благоустройству территории.