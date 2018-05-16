На дорогах Омска появилось 780 новых знаков

Департамент транспорта продолжает работу по установке дорожных знаков. На сегодняшний день их уже установлено 781. Как отметил и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец, знаки устанавливают для обеспечения безопасного движения и снижения количества ДТП.

В администрации отметили, что по контракту были установлены 35 предупреждающих знака, 79 знаков приоритета, 84 запрещающих знаков, 40 предписывающих знаков, 377 знаков особых предписаний, 44 информационных знака и 122 знака дополнительной информации (таблички).