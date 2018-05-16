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07:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новый начальник УМВД РФ по Хабаровскому краю представлен личному составу

Дмитрий Ильичев прибыл в Хабаровск из Алтайского края.

В Хабаровске статс-секретарь — замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов представил личному составу краевого УМВД России нового руководителя — полковника полиции Дмитрия Ильичева.

В мероприятии приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители законодательной, судебной и исполнительной власти, руководители правоохранительных ведомств, ветераны органов внутренних дел, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Хабаровскому краю.

В своем выступлении Игорь Зубов отметил, что многолетний опыт руководства, в том числе подразделениями уголовного розыска, позволит Дмитрию Ильичеву правильно оценивать криминогенную ситуацию в регионе и принимать управленческие решения, положительно влияющие на складывающуюся оперативную обстановку.

Новый начальник краевого управления МВД России поблагодарил руководство министерства за оказанное доверие, выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества, а также определил первоочередные задачи по охране законности и правопорядка.

Справочно:

Ильичев Дмитрий Анатольевич родился 17 августа 1971 года в с. Шелаболиха Павловского района Алтайского края. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году.
В 1998 году с отличием окончил Барнаульский юридический институт МВД России. После окончания института поступил на службу в уголовный розыск. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного районного отдела внутренних дел г. Барнаула Алтайского края до начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В течение пяти лет возглавлял отдел внутренних дел по Центральному району г. Барнаула Алтайского края.

В июле 2013 года назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Указом президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 183 полковник полиции Дмитрий Анатольевич Ильичев назначен начальником УМВД России по Хабаровскому краю.
Награжден государственными наградами, является почетным сотрудником МВД России. Неоднократно поощрен правами министра внутренних дел Российской Федерации.

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