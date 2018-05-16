Новый начальник УМВД РФ по Хабаровскому краю представлен личному составу

Новый начальник краевого управления МВД России поблагодарил руководство министерства за оказанное доверие, выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества, а также определил первоочередные задачи по охране законности и правопорядка.



Справочно:



Ильичев Дмитрий Анатольевич родился 17 августа 1971 года в с. Шелаболиха Павловского района Алтайского края. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году.

В 1998 году с отличием окончил Барнаульский юридический институт МВД России. После окончания института поступил на службу в уголовный розыск. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного районного отдела внутренних дел г. Барнаула Алтайского края до начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В течение пяти лет возглавлял отдел внутренних дел по Центральному району г. Барнаула Алтайского края.