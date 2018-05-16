Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
В школах Москвы введут пятую четверть
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Почему победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
Порошенко рассказал о пользе моста в Крым
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
11:50 (мск), источник: BFM.ru

«Я была готова столкнуться с правдой». Собчак показала в Каннах фильм об отце

Картину представили ее создатели — режиссер Вера Кричевская и Ксения Собчак, которая специально для этого фильма взяла интервью у Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

В российском павильоне в Каннах презентовали документальный фильм о первом мэре Санкт-Петербурга «Дело Собчака». Создатели картины режиссер Вера Кричевская и Ксения Собчак боятся спойлеров. Для фильма проинтервьюировали массу первых лиц вплоть до президента: кто-то удивил, кто-то поразил. Рассказывают интересно, но фамилий не называют — говорят, в фильме все увидите.

Вера Кричевская, режиссер: «Конечно, с точки зрения этики делать кино о человеке на деньги фонда его имени с его дочерью — это неправильно и непрофессионально. Так делаются фильмы ко дню рождения. Это была для меня большая проблема. Я человек медийный, для меня этические вопросы очень важны. Первое, что я спросила у Ксении: вы хотите, чтобы я делала кино, меня интересует квартира Собчака, уголовное дело — без этого фильма не будет. И надо сказать, что Ксения мне ответила: «Ну, будем рассказывать».

Читайте также
До Собчак. Кто раньше удивлял Россию на выборах президента?

У фильма будет две версии. В западной главным будет треугольник «Собчак — Путин — Ельцин» и больше контекста.

В российской треугольник станет каркасом, но важнее собственно дело: создатели фильма получили доступ и изучили двести томов, запрошенных в генпрокуратуре.

Ксения Собчак, журналист: «Я сама не до конца верила в какие-то истории, которые мне рассказывала мама. Я же журналист, я рациональный человек. Может, не бывает дыма без огня. Я была готова, как мне казалось, столкнуться с правдой и к тому, что она мне не понравится. Но та правда, которую я узнала, — о травле и о том, как на человека, чужого с точки зрения менталитета и ценностей, которые он нес, можно организовать такую кампанию, чтобы даже его дочь прожила большую часть жизни с ощущением того, что что-то там было не так».

Идея фильма возникла у Собчак полтора года назад. Одна из героинь — Людмила Нарусова. Она в процесс не вмешивалась — кино увидела только тогда, когда все было готово. Фрагмент с вдовой есть в трейлере.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля

Людмила Нарусова, член Совета Федерации, историк: «Камера стояла, но не было оператора, ее поставили, и мы про нее забыли. Это был разговор по душам. В рамках фильма Ксения брала интервью и у Дмитрия Медведева, и у Владимира Путина. Помните эту громкую историю про то, что Ксения ходила спрашивать разрешение баллотироваться? Она ходила брать интервью. Искреннее и честное было интервью. Мы с Владимиром Путиным все это пережили вместе».

Премьера фильма состоится 25 мая в Петербурге. Уже в июне картина закроет фестиваль «Кинотавр» в Сочи.

Представительство российской делегации на 71-м Каннском международном кинофестивале и кинорынке Marché du Film (8—19 мая) организовано РОСКИНО, возглавляемой Екатериной Мцитуридзе.

Израиль показал, как уничтожил в Сирии российский «Панцирь»
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
Стоимость Сахалинского моста оценили в 3,5 раза дороже Крымского
Американские пловцы лишены золота, которое перейдет россиянам
National Interest назвал лучший российский истребитель
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь