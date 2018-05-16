«Я была готова столкнуться с правдой». Собчак показала в Каннах фильм об отце
Картину представили ее создатели — режиссер Вера Кричевская и Ксения Собчак, которая специально для этого фильма взяла интервью у Владимира Путина.
Картину представили ее создатели — режиссер Вера Кричевская и Ксения Собчак, которая специально для этого фильма взяла интервью у Владимира Путина.
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Вера Кричевская, режиссер: «Конечно, с точки зрения этики делать кино о человеке на деньги фонда его имени с его дочерью — это неправильно и непрофессионально. Так делаются фильмы ко дню рождения. Это была для меня большая проблема. Я человек медийный, для меня этические вопросы очень важны. Первое, что я спросила у Ксении: вы хотите, чтобы я делала кино, меня интересует квартира Собчака, уголовное дело — без этого фильма не будет. И надо сказать, что Ксения мне ответила: «Ну, будем рассказывать».
У фильма будет две версии. В западной главным будет треугольник «Собчак — Путин — Ельцин» и больше контекста.
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Идея фильма возникла у Собчак полтора года назад. Одна из героинь — Людмила Нарусова. Она в процесс не вмешивалась — кино увидела только тогда, когда все было готово. Фрагмент с вдовой есть в трейлере.
Людмила Нарусова, член Совета Федерации, историк: «Камера стояла, но не было оператора, ее поставили, и мы про нее забыли. Это был разговор по душам. В рамках фильма Ксения брала интервью и у Дмитрия Медведева, и у Владимира Путина. Помните эту громкую историю про то, что Ксения ходила спрашивать разрешение баллотироваться? Она ходила брать интервью. Искреннее и честное было интервью. Мы с Владимиром Путиным все это пережили вместе».
Премьера фильма состоится 25 мая в Петербурге. Уже в июне картина закроет фестиваль «Кинотавр» в Сочи.
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