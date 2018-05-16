«Я была готова столкнуться с правдой». Собчак показала в Каннах фильм об отце

Источник: РИА "Новости"

В российском павильоне в Каннах презентовали документальный фильм о первом мэре Санкт-Петербурга «Дело Собчака». Создатели картины режиссер Вера Кричевская и Ксения Собчак боятся спойлеров. Для фильма проинтервьюировали массу первых лиц вплоть до президента: кто-то удивил, кто-то поразил. Рассказывают интересно, но фамилий не называют — говорят, в фильме все увидите.

Вера Кричевская, режиссер: «Конечно, с точки зрения этики делать кино о человеке на деньги фонда его имени с его дочерью — это неправильно и непрофессионально. Так делаются фильмы ко дню рождения. Это была для меня большая проблема. Я человек медийный, для меня этические вопросы очень важны. Первое, что я спросила у Ксении: вы хотите, чтобы я делала кино, меня интересует квартира Собчака, уголовное дело — без этого фильма не будет. И надо сказать, что Ксения мне ответила: «Ну, будем рассказывать».

У фильма будет две версии. В западной главным будет треугольник «Собчак — Путин — Ельцин» и больше контекста.

В российской треугольник станет каркасом, но важнее собственно дело: создатели фильма получили доступ и изучили двести томов, запрошенных в генпрокуратуре.

Ксения Собчак, журналист: «Я сама не до конца верила в какие-то истории, которые мне рассказывала мама. Я же журналист, я рациональный человек. Может, не бывает дыма без огня. Я была готова, как мне казалось, столкнуться с правдой и к тому, что она мне не понравится. Но та правда, которую я узнала, — о травле и о том, как на человека, чужого с точки зрения менталитета и ценностей, которые он нес, можно организовать такую кампанию, чтобы даже его дочь прожила большую часть жизни с ощущением того, что что-то там было не так».

Идея фильма возникла у Собчак полтора года назад. Одна из героинь — Людмила Нарусова. Она в процесс не вмешивалась — кино увидела только тогда, когда все было готово. Фрагмент с вдовой есть в трейлере.

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Людмила Нарусова, член Совета Федерации, историк: «Камера стояла, но не было оператора, ее поставили, и мы про нее забыли. Это был разговор по душам. В рамках фильма Ксения брала интервью и у Дмитрия Медведева, и у Владимира Путина. Помните эту громкую историю про то, что Ксения ходила спрашивать разрешение баллотироваться? Она ходила брать интервью. Искреннее и честное было интервью. Мы с Владимиром Путиным все это пережили вместе».

Премьера фильма состоится 25 мая в Петербурге. Уже в июне картина закроет фестиваль «Кинотавр» в Сочи.