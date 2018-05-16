По Крымскому мосту проехала первая тысяча автомобилей и мотоциклов

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«За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05:30 до 06:30 — прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идёт в штатном режиме», — информирует инфоцентр.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.