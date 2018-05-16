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07:50 (мск), источник: РИА Новости

По Крымскому мосту проехала первая тысяча автомобилей и мотоциклов

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости. Более 600 транспортных средств проехало за первый час работы Крымского моста со стороны Крыма и более 500 — со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

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фотографий
9
фотографий

«За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05:30 до 06:30 — прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идёт в штатном режиме», — информирует инфоцентр.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста, утром в среду мост открылся для проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Колонны автомобилистов встретились в районе арки. Водители сигналили и приветствовали друг друга.

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